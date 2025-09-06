FİNANS

TOKİ'den yüzde 25 indirim! Bakan Kurum duyurmuştu, detayları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir programda TOKİ indirimini duyurdu. Peki, TOKİ indiriminin detayları neler? TOKİ indiriminden kimler faydalanacak? İndirim kampanyasının tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında TOKİ'nin yüzde 25 oranında indirim kampanyasını duyurdu. İndirim kampanyasından 168 bin konutun faydalanması bekleniyor. Peki, yüzde 25'den faydalanmak için detaylar neler? İşte ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ kampanyasının detayları...

  • Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; indirim kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
  • Borcun peşin olarak kapatılması durumunda indirim oranı yüzde 25 olarak hesaplanacak. (Uygulanabilir maksimum indirim oranı yüzde 28,67)

  • Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyadan, satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri ödeme taksiti en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış ve ödemeleri devam eden 168 bin 198 adet konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek ve yaklaşık 110,6 milyar TL tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

Kampanya kapsamındaki konut ve işyeri alıcıları, borcunu kapatarak indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabileceklerdir.
12 TAKSİDİN ALTINA KALIRSA İNDİRİM YOK

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

