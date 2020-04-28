TOKİ Denizli Güney çekilişi yapılıyor: Kura sonuçları canlı yayında!

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 28 Nisan itibari ile Denizli’nin Güney ilçesindeki toplu konut projeleri için bugün toplam 350 konutluk bir çekiliş gerçekleştiriliyor. Peki Denizli TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte kura çekilişi canlı yayın linki...

DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Denizli Güney canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 15.00)

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DENİZLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Denizli Güney ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 15.00)

