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TOKİ Gaziantep kura sonuçları canlı yayında: Şahinbey'de 1900 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 14.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

TOKİ kura çekilişleri bugün Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Güneykent projesi ile devam ediyor. Gaziantep Şahinbey’deki çekiliş 1900 konut için gerçekleştirilecek. Gaziantep TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Gaziantep çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Gaziantep kura sonuçları canlı yayında: Şahinbey'de 1900 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Gaziantep’te en büyük TOKİ projelerinden biri için kura günü geldi. 14 Mayıs itibari ile Gaziantep Şahinbey’deki toplam 1330 tane 2+1 ve 570 tane 3+1 olmak üzere toplam 1900 konuttan oluşan proje için kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Peki Gaziantep TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Gaziantep toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Gaziantep Şahinbey canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Gaziantep Şahinbey canlı çekiliş canlı - Twitter

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Gaziantep Şahinbey ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

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