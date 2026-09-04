TOKİ İstanbul kiralık konutlarında geri sayım! İlk teslimat Eylül'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasında ilk aşamaya gelindiğini duyurdu.

Projede sona yaklaşıldığını belirten Kurum, başvuru şartları ve detayların Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.



EYLÜL AYINDA TESLİMATLAR YAPILACAK

Konutların bir kısmının tamamlandığını müjdeleyen Bakan Kurum, Eylül ayı içinde ilk teslimatların İstanbullu vatandaşlara yapılacağını belirterek, bu adımın hem kentsel dönüşüme hem de kira enflasyonunun aşağı çekilmesine güçlü bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Kurum, "İstanbul’da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek." dedi.

İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin kira fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

15 bin kiralık sosyal konutlar hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde olacak.