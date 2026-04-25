FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 canlı izle! 100 bin konut çekilişi nerede ve saat kaçta?

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi bugün yapılacak. Peki 100 bin konut kura çekimi nerede ve ne zaman yapılacak? Kura çekimi kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da kura çekimi bugün başlayacak. Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alınmıştı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL’DAN

Projeye en fazla başvuru 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapılmıştı. Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

3 GÜN SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi, TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Bugün başlayan kura çekimi saat 14.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek. Kura çekimi 27 Nisan Salı günü tamamlanacak ve 100 bin konutun sahipleri belirlenmiş olacak.
ÇEKİLİŞE ERDOĞAN’IN KATILMASI BEKLENİYOR

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Canlı yayını aşağıdaki link üzerinden yayın başladıktan sonra anbean takip edebilirsiniz.

KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1+1 VE 2+1 EVLERİN ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

  • 55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
  • 65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
  • 80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.