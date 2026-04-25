TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 canlı izle! 100 bin konut çekilişi nerede ve saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da kura çekimi bugün başlayacak. Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alınmıştı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL’DAN

Projeye en fazla başvuru 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapılmıştı. Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.



ÖDEMELER NASIL OLACAK?

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

İstanbul’umuza kazandıracağımız 100.000 sosyal konutun kura çekim töreni için hazırız ✨



— Murat KURUM (@murat_kurum) April 25, 2026

3 GÜN SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi, TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Bugün başlayan kura çekimi saat 14.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek. Kura çekimi 27 Nisan Salı günü tamamlanacak ve 100 bin konutun sahipleri belirlenmiş olacak.



ÇEKİLİŞE ERDOĞAN’IN KATILMASI BEKLENİYOR

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

1+1 VE 2+1 EVLERİN ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.