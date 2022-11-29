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TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

29.11.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toki Tuzla kura çekimine dair detaylar sorgulanmaya başladı. İl İl devam eden TOKİ kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden isim sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde İstanbul Tuzla kura çekiminin ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve detaylar...

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında il ve ilçelere göre belirlenen tarihlerde kura çekilişleri yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar sorguanmaya başladı. İşte İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişine dair merak edilen soruların yanıtları...

İSTANBUL TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

toki

İSTANBUL TUZLA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

TOKİ İSTANBUL TUZLA CANLI YAYIN BİLGİSİ

TOKİ kura çekilişine katılmadan canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar için TOKİ resmi YouTube kanalında kura çekilişlerini yayınlamaktadır.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toki istanbul

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