TOKİ Kırıkkale kura sonuçları canlı yayında: Delice Çerikli TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura sırası bugün Kırıkkale’ye geldi. 6 Mayıs itibari ile Kırıkkale’ın Delice ilçesindeki 67 tane 2+1 ve 28 tane 3+1 olmak üzere toplam 95 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Kırıkkale TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Kırıkkale’ın Delice toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Kırıkkale Delice canlı çekiliş - Facebook (Şenkaya çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Kırıkkale canlı - Twitter

KIRIKKALE DELİCE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Kırıkkale Delice ilçesi Çerikli kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

