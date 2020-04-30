TOKİ Konya kura sonuçları canlı yayında! Beyşehir Huğlu ve Üzümlü TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 30 Nisan itibari ile Konya’nın Beyşehir ilçesindeki toplam 187 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Konya TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğlu ve Üzümlü’deki toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Konya canlı çekiliş - Facebook (Huğlu çekiliş saati: 13.00, Üzümlü çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Konya canlı - Twitter

KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Konya Huğla ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 13.00)

TOKİ Konya Üzümlü ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

