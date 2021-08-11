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TOKİ'nin 60 milyon liraya yapıp, 32 milyon liraya sattığı iddia edilen yurt için yazılı açıklama!

11.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin Karabük'te 60 milyon liraya yaptığı yurt binasını, 6 yıldır boş beklettiği ve 32 milyon liraya satışa çıkardığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada, yurt binasının ihale bedelinin 31 milyon 840 bin lira olduğu belirtildi.

TOKİ'nin 60 milyon liraya yapıp, 32 milyon liraya sattığı iddia edilen yurt için yazılı açıklama!

Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, "Karabük'te TOKİ'nin yaptığı yurt binasının 6 yıldır boş beklediği, ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı" haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

"60 MİLYON LİRAYA YAPILDI, 32 MİLYON LİRAYA SATILIYOR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Karabük'ün yerel kanallarından, BRTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya konuyu Cumhurbaşkanlığı'na iletti. TOKİ de 60 milyon liraya mal ettiği binayı satışa çıkarma kararı aldı.

Bina için önce 52 milyon lira istendi. Ancak alıcı çıkmadı. Satış için 13 Ağustos'ta yeniden ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Yurt binasının bedeli, maliyetinin yaklaşık yarı fiyatı olan 32 milyon lira olarak belirledi.

TOKİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

TOKİ ve Karabük Belediyesi arasında imzalanan protokoller kapsamında başlatılan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iki etap halinde inşa edilen 1120 konutun hak sahiplerine teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, 3. etap için hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Proje alanı dahilinde 12 Temmuz 2016'da 1004 kişilik yurt binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin, ildeki yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla ihale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

"İhale bedeli 31 milyon 840 bin lira olan yurt binasının kesin kabulü 9 Eylül 2020'de gerçekleşerek yapım işi tamamlanmıştır. Yurt binası, İdare'mizce 9 Eylül 2020'de tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanında yurt binası, İdare'mizce 31 milyon 840 bin lira bedel ile ihale edilmiş olup, hazırlatılan değerleme raporunda yurt binasının bedeli 32 milyon lira olarak belirlenmiş, satış işlemi ise açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. Rekabet ortamının sağlanması ve açık artırmaya katılımın fazla olması amacıyla ulusal basın, yerel basın ve sosyal medya kanallarında etkin duyurular yapılmak suretiyle yurt binasının piyasaya arz edilerek, ildeki yurt ihtiyacının bir bölümünün karşılanması hedeflenmektedir. Gerekli katılım ve rekabet ortamının sağlanması durumunda ihale neticelendirilecektir."

Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

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