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TOKİ Trabzon kura sonuçları canlı yayında! Şalpazarı ve Tonya TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

EMLAK HABERLERİ  | 04.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

TOKİ çekilişleri internet canlı yayınları ile devam ediyor. Bugün Trabzon’un Şalpazarı ve Tonya’daki projeler için kura çekilişi yapılacak. Toplamda 142 konut için yapılan TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Trabzon çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Trabzon kura sonuçları canlı yayında! Şalpazarı ve Tonya TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mayıs itibari ile Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki toplam 187 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Trabzon TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Trabzon’un Şalpazarı ilçesi ve Tonya'daki toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Trabzon canlı çekiliş - Facebook (Şalpazarı çekiliş saati: 10.00, Tonya çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Trabzon canlı - Twitter

TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Trabzon Şalpazarı ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Trabzon Tonya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

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