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TOKİ ucuz sosyal konut projesi ile asgari ücret kazanana büyük fırsat: Son 3 gün kaldı! Erdoğan detayları açıklayacak

10.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretli çalışanlar bu haberi bekliyordu! Türkiye tarihinin en büyüğü olacak. TOKİ ucuz konut projesi detayları 3 gün sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödeme detaylarını duyuracak. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek sosyal konut projesi için gözler 13 Eylül’e çevrilirken Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan son dakika açıklaması geldi. İşte taksitleri ile asgari ücret kazananların da ev sahibi olmasına imkan tanıyan projeye ilişkin detaylar...

TOKİ ucuz sosyal konut projesi ile asgari ücret kazanana büyük fırsat: Son 3 gün kaldı! Erdoğan detayları açıklayacak

Konuttaki fahiş fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyuracağı sosyal konut projesi ile vatandaşların yüzde 10 peşinat ve 20 yıl vadeyle ev sahibi olmasına imkan tanınacak. Taksitler ise asgari ücretlilerin ödeyeceği şekilde olacak. Proje 250 bin konut ve 100 bin altyapılı konut arsasını içeriyor. Ayrıca 81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak.

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GENÇLERE KONUT KONTENJANI

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli bir açıklama yaptı. Alt gelir grubu vatandaşların, geçlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin ev sahibi olması için 1 milyon 170 bin konut üretildiğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, 7’den 70’e evi olmayan tüm dar gelirli vatandaşların faydalanabileceği ve ilk defa gençlere konut kontenjanı ayrılacağını ifade etti.

"SABREDERSENİZ TÜM DETAYLARI ÖĞRENECEKSİNİZ"

“Türkiye’de her şey değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyeti değişmez” diyen Bakan Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sosyal konut eleştirilerine ilişkin şunları söyledi:

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“Bizi hep haklı çıkarıyorlar. Sevgili gençler, bugün biz bu projeyi açıklıyoruz. Diyoruz ki; ‘Gençlerimiz ev sahibi olsunlar ve asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ev sahibi olsunlar. Cumhuriyet tarihinin yapılmış, yapılacak en büyük sosyal konut projesini yapalım’ diyoruz ancak CHP zihniyeti çıkıp diyor ki; ‘Gençler nasıl ev sahibi olacak?’ Tabii bu zihniyet gençlere, gençliğe ve gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor. Ev sahibi olabilecek bir projeyi de eleştirmeye kalkıyor. Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar tabi genelde çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufakları maalesef yetmez. CHP’de zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin. 13 Eylül’deki kampanyamızı sabırla bekleyin. Sayın Özgür Özel, projede detayları göreceksiniz, gençler nasıl ev sahibi oluyor, olabilirmiş siz de orada öğrenebileceksiniz. Şurada az kaldı, sabrederseniz tüm detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.”

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PROJE DETAYLARI 13 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu, 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlar için 13 Eylül'e tarih verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak proje detayları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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