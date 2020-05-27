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TOKİ Van kura sonuçları canlı izle: Van Tuşba TOKİ çekilişi canlı yayında!

EMLAK HABERLERİ  | 27.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bugün 100 bin toplu konut projesi kapsamında iki tane TOKİ çekilişi yapılacak ki bunlardan ikincisi Van’da. Van’ın Tuşba ilçesindeki 300 konutluk Bardakçı projesi için gerçekleştirilecek kura çekilişi online canlı yayın ile izlenebilecek. İşte Van projesi TOKİ çekilişi canlı yayın linkleri...

TOKİ Van kura sonuçları canlı izle: Van Tuşba TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bayram sonrası bugünün ikinci kura çekilişi Van'ın Tuşba ilçesindeki Bardakçı Projesi için yapılacak. 27 Mayıs itibari ile Van'da 210 tanesi 2+1 ve 90 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 300 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Van TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Van toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

VAN TUŞBA BARDAÇKI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Van Tuşba canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Van Tuşba canlı çekiliş canlı - Twitter

VAN TUŞBA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Van kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

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