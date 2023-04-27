TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında 'memur maaşı' detayı! En çok başvuru Bahçelievler'den...

Depremin ardından sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Dün başlayan kampanyaya başvurular 29 Mayıs'a kadar sürecek. TOKİ tarafından yapılacak evler 2 yılda teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI DETAYI

200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile yayılacak. Ödemeler ise yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖRNEK ÖDEME PLANI

Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

20 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en çok başvurunun Bahçelievler’den olduğunun altını çizerek, "Yarısı Bizden kampanyamıza 200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu. Şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den… Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadelerini kullandı.



