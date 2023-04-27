FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında 'memur maaşı' detayı! En çok başvuru Bahçelievler'den...

TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında 'memur maaşı' detayı! En çok başvuru Bahçelievler'den...

27.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli konut için İstanbul'dan dün başlayan dönüşüm süreci vatandaşları harekete geçirdi. TOKİ tarafından yapılacak ve 750 bin lirasını devletin karşıladığı evlerde dönüşüm sürecine ilişkin Bakan Kurum, en çok başvurunun Bahçelievler'den geldiğini duyurdu. Ödeme planında ise 'memur maaşı' detayı dikkat çekti.

TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında 'memur maaşı' detayı! En çok başvuru Bahçelievler'den...

Depremin ardından sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Dün başlayan kampanyaya başvurular 29 Mayıs'a kadar sürecek. TOKİ tarafından yapılacak evler 2 yılda teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.

010

MEMUR MAAŞ ARTIŞI DETAYI

200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile yayılacak. Ödemeler ise yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.

Ücret ödenecek mi? 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı... Ücret ödenecek mi? 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖRNEK ÖDEME PLANI

024

Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

20 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en çok başvurunun Bahçelievler’den olduğunun altını çizerek, "Yarısı Bizden kampanyamıza 200 bin kardeşimiz ilk saatlerde başvurdu. Şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den… Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başladı! 750 bin lirasını devlet verecekBaşladı! 750 bin lirasını devlet verecek
1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım! 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!
600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak... 600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

Sosyal medyada gündem olan iddialara Togg'dan yanıt!

Sosyal medyada gündem olan iddialara Togg'dan yanıt!

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.