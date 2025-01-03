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TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu! Ev ve dükkan sahiplerinden kiracılara kadar herkes bunu bekliyordu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.01.2025 10:03
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TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile yıllık enflasyon da belli oldu. Milyonlarca kiracının yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon ile Ocak ayında kirasına zam gelecek vatandaşlara; tavan seviyeden yüzde kaç zam geleceği öğrenildi. Peki TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayının kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 yılının ilk kira zammında oran yüzde kaç olarak açıklandı? İşte detaylar...

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu! Ev ve dükkan sahiplerinden kiracılara kadar herkes bunu bekliyordu

Son dakika haberleri... Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon verisi bugün TÜİK tarafından açıklandı. 12 aylık enflasyonun belli olması ile ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, ev sahipleri Ocak ayında kiracılarına en fazla yüzde kaç zam yapabiliyor? TÜİK 12 aylık enflasyonu yüzde kaç olarak açıkladı? İşte detaylar...

TÜİK'in her ayın 3'ünde açıkladığı 12 aylık enflasyon oranına göre milyonlarca kiracıya en fazla yüzde kaç zam uygulanacağı da öğrenilmiş oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların yakından takip ettiği enflasyon oranı ise TÜİK tarafından bugün açıklandı. TÜİK'in 12 aylık enflasyon verisini açıklaması ile konut ve iş yerlerine yüzde kaç zam uygulanacağı da belli oldu.

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONUNU DUYURDU

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklarken; yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olduğunu kamuoyuna duyurdu.

tuık

OCAK AYI KİRA ZAMMI EN FAZLA YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 60,45 olarak açıklamıştı. Aralık ayı TÜFE rakamları sonrası Ocak ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 58,51 artış gösterdi.

para

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 58,51
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 851 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 58,51
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 702 TL

ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı! TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

Kira Zam Oranları Anketi

Yeterli, enflasyon oranı ile doğru orantılı
Yetersiz, kiralar çok arttı
Tam tersine, olması gereken oran daha yüksek
Hiçbirini kabul etmiyorum
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira artış oranı Zam Kira tüik
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