TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu! Ev ve dükkan sahiplerinden kiracılara kadar herkes bunu bekliyordu

Son dakika haberleri... Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon verisi bugün TÜİK tarafından açıklandı. 12 aylık enflasyonun belli olması ile ev sahipleri kiralık konutlarında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, ev sahipleri Ocak ayında kiracılarına en fazla yüzde kaç zam yapabiliyor? TÜİK 12 aylık enflasyonu yüzde kaç olarak açıkladı? İşte detaylar...

TÜİK'in her ayın 3'ünde açıkladığı 12 aylık enflasyon oranına göre milyonlarca kiracıya en fazla yüzde kaç zam uygulanacağı da öğrenilmiş oluyor. Ev sahiplerinin ve kiracıların yakından takip ettiği enflasyon oranı ise TÜİK tarafından bugün açıklandı. TÜİK'in 12 aylık enflasyon verisini açıklaması ile konut ve iş yerlerine yüzde kaç zam uygulanacağı da belli oldu.

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONUNU DUYURDU

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak açıklarken; yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olduğunu kamuoyuna duyurdu.

OCAK AYI KİRA ZAMMI EN FAZLA YÜZDE KAÇ OLACAK?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 60,45 olarak açıklamıştı. Aralık ayı TÜFE rakamları sonrası Ocak ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 58,51 artış gösterdi.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 58,51

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 851 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 58,51

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 702 TL