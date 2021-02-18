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Tüm tapu masrafları 2021... Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Tapu devir ücretleri hesaplama 2021!

EMLAK HABERLERİ  | 18.02.2021 15:58 | Son Güncelleme

Konut, iş yeri ve arsa alışverişleri sırasında yapılacak işlemler için bazı masrafların ödemesi yapılır. Bu ödemeleri hem satıcının hem de alıcının ödeyebileceği şekilde iki ayrı koldan yapılır. 2021 yılında bir gayrimenkul alacak olan kişi hangi ödemeleri yapar? 2021 yılı tapu masrafları için ne kadar ödeme yapılır? Tapu harcı nasıl hesaplanır? Tapu harcı, tapu masrafı, arsa tapu harcı, tapu masrafı ve harç bedeli nedir? İşte 2021 tapu masrafları…

Tüm tapu masrafları 2021... Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Tapu devir ücretleri hesaplama 2021!

Bankaların konut kredilerinin güncellemelrinin ardından gayrimenkul alacakların aklına tapu masraflarını getirdi. 2021 tapu masrafları ve harçlarını merak eden vatandaşlar; “2021 tapu harcı ne kadar, tapu harcını kim öder, alıcı mı öder satıcı mı” gibi sorularla konuyu araştırmaya başladı. Konut almak isteyenlerin merak ettiği; tapu harcı, tapu masrafı hesaplama, arsa tapu harcı hesaplama, tapu masrafı ve harç bedeli gibi terimlerin açıklamaları ve hesaplama yöntemi haberimizde…

Satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller (iş yeri, konut, arsa, arazi, tarla..vb.) tapu harcı ya da tapu masrafı, gayrimenkulün tapu dairesinde beyan edilen bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu bedele ek olarak 385 TL döner sermaye ücreti de alınır. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen zam 9.11 oranında oldu.

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DAHA DÜŞÜK TAPU HARCI ÖDEMENİN YOLLARI VAR MI?

Tapu dairesinde tapu harcını satış bedeline göre beyan edebilirsiniz.Peki daha düşük tapu harcı ödeme yolları nedir? Eğer satış sırasında gayrimenkulün bedelini daha düşük beyan ederseniz, tapu harcınız da düşük olur. Geçtiğimiz yıllarda gayrimenkul satıcılarının sıklıkla tercih ettiği bu yöntem, satıcıların daha az tapu harcı ödemesinin yanı sıra; görünen karı azaltarak gelir vergisini de düşürdü. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilen bu işlemler sonrasında alıcıya ve satıcıya geriye dönük cezalar olarak kesiliyor.

2021 TAPU HARCI NEDİR? TAPU HARCINI KİM ÖDER ALICI MI SATICI MI?

Gayrimenkul (arazi, konut, işyeri, arsa vb.) satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcının devlete ödediği harçlara tapu harcı denir. 2020 yılı tapu harcı nasıl hesaplanır sorusu çok sorulan sorulardan birisi oldu. Tapu masrafı ya da diğer adıyla tapu harcı satışı yapılan gayrimenkulün tapu dairesinde gösterilen bedelinin %4’ü olarak hesaplanır.

2020 Tapu harcı nedir, nasıl hesaplanır? Tapu harcını kim öder, alıcı mı öder satıcı mı?

2021 TAPU MASRAFI (HARCI) NASIL HESAPLANIR?

Gayrimenkul devir işlemleri sırasında harç bedeli emlak vergisinden mutlaka fazla olmalıdır. Tapu harç bedeli hesaplanırken, gayrimenkul harcı tapu dairesine beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak bulunur. Tapu masrafını kim öder sorusunun cevabını verelim. Her iki tarafın da (hem alıcı hem de satıcı) tapu harcı ödediğini yukarıda belirtmiştik. Devir işlemi yapılan gayrimenkulün beyan edilen satış değerinin binde 20'si (%2) oranında hesaplanarak, hem alıcıdan hem de satıcıdan olmak üzere ayrı ayrı binde 20, yani toplamda binde 40 oranında masraf alınır. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir konutun satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL’de alıcıdan tapu masrafı alınır.

Diğer bir örnekle;

Gayrimenkul satış fiyatı: 300 bin TL,

Tapu harcı oranı: Binde 20,

Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL,

Satıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL.

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ARSA, TAPU MASRAFI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut ya da iş yerinde gayrimenkulün beyan edilen ücretinin binde 20’si oranında tapu masrafı alınacağını yukarıda söylemiştik. Peki 2021 arsa tapu masrafları nasıl hesaplanır? Arsa tapu masrafları ile gayrimenkul masrafları aynı mıdır?
Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL’de alıcıdan tapu masrafı alınır.

2020 Tapu harcı nedir, nasıl hesaplanır? Tapu harcını kim öder, alıcı mı öder satıcı mı?

DEVİR SIRASINDA TAPU HARÇ BEDELİ NEREYE YATIRILIR?

Devir alınacak ya da devir edilecek olan gayrimenkul tapu harç ücreti nereye yatırılır sorusunun cevabı ise; devir yapılan gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine tapu harçlarının ödemesi yapılır. Ya da başvuru işleminin yapıldığı tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalarda da ödeme yapılabilir.

TAPU HARCI ÖDEMESİ İNTERNETTEN YAPILIR MI?

İnternetten tapu masrafı ödenir mi, vergi dairesine gitmek zorunlu mu? E- tahsilat hizmeti veren bazı tapu dairesi ya da vergi müdürlüklerinden birinde internet üzerinden de tapu harç ödemesi gerçekleştirilebilir. Bu hizmet her vergi müdürlüğü dairesinde yer almadığı için genelde çok bilinmeyen bir uygulamadır.
Tapu Müdürlüğü anlaşmalı bankaları sms ile göndermeli
Ödemelerin hangi bankalardan yapılacağı ve ödeme miktarı hem alıcıya hem de satıcıya Tapu Müdürlüğü tarafından sms yolu ile bildirilir.

2020 Konut ve iş yeri tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır?

E-DEVLET'TEN TAPU HARÇ BORCU SORGULAMA

Tapu borçları e-devletten öğrenilir mi? Eğer tapu harcı borçlarınızı öğrenmek isterseniz Tapu Müdürlüklerine ya da vergi dairelerine gitmenize gerek kalmadan, e-devlet üzerinden de e –devlet şifrenizle tabu harcı borçlarını sorgulayabilirsiniz.

TAPU DEVİR MASRAFLARI NEDİR? DEVİR HARCI NASIL HESAPLANIR 2021?

Geyrimenkul devir işlemi yaparken en yüksek tutarlı masraf 2021 devir harcıdır. Hem alıcı hem de satıcının ayrı ayrı ödeyeceği devir harcı tutarı nasıl hesaplanır sorusunun cevabını verelim. Satıcının tapu dairesine beyan ettiği gayrimenkul satış değerinin %2'si oranında devir harcı hesaplanmaktadır. Devir işlemlerinde tapu masrafına ek olarak bir de döner sermaye bedeli karşımıza çıkmaktadır.

GEYRİMENKUL ALIRKEN DÖNER SERMAYE NE KADAR 2021?

Döner sermaye nasıl hesaplanır? Eğer Gayrimenkulün bulunduğu yerin değerine göre hesaplanan döner sermaye ise 300 ve 400 TL arasında hesaplanarak ödemesi yapılır.

KONUT VE İŞYERİ TAPUDA DÜŞÜK GÖSTERİLİR Mİ, GÖSTERİLİRSE CEZASI VAR MI?

Konut ya da iş yerinin tapuda düşük gösterilmesi suç mudur sorusu en çok cevap aranan sorulardan birisi oldu. Peki Konut ve işyerinin tapuda düşük gösterme yöntemi nedir? Konut tapuda düşük gösterilirse cezası var mı?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile göre emlak vergisi değeri belirlenmekte olup satışlarda en düşük bu bedelin beyan edilmesi zorunludur. Eğer vatandaşlar bu zorunluluğa uymadan konut veya iş yerinin değerini daha düşük gösteriyor ve daha az vergi veriyor ise, Gayrimenkul satış işlemlerinde düşük bedel gösterilmesi yasal bir suç olup tespit edilmesi durumunda vergi cezası kesilmektedir. Dönem dönem vergi daireleri bu konuda geçmişe dönük araştırmalar yapmakta ve usulsüzlük tespit edilen satışların sorumlularına vergi cezası kesmektedirler.

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