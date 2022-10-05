FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Türkiye 150 ülkeyi geride bıraktı! Konut fiyat artışında İstanbul zirvede

Türkiye 150 ülkeyi geride bıraktı! Konut fiyat artışında İstanbul zirvede

05.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yapılan konut araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9 ile 150 kent arasında zirvede yer alırken, Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer buldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

Türkiye 150 ülkeyi geride bıraktı! Konut fiyat artışında İstanbul zirvede

Türkiye'deki konut fiyatlarındaki artış dünyanın gündeminde. Dünya üzerindeki 150 kenti kapsayan konut araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9 ile 150 kent arasında zirvede yer alırken, Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, İngiltere merkezli global danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeksi belli oldu. Türkiye’den İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışında zirveyi kaptırmadı.

konut15

TÜRKİYE NEDEN ZİRVEDE?

150 şehirden sadece 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30.9), Dallas (yüzde 30.8), Phoenix (yüzde 29.7), Tallinn (yüzde 29.5), Atlanta (yüzde 26.3) ve Adelaide (yüzde 25.6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE REKOR KONUŞULMA

Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Son zamanların en fazla haber olan konusu “sosyal konut projesi” ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi ve faizler için yeni karar…Kredi ve faizler için yeni karar…
Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…
Benzin ve motorine zam geliyor!Benzin ve motorine zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorin fiyatları değişti

Benzin ve motorin fiyatları değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Şoke etti! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

Şoke etti! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.