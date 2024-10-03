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Türkiye'den alamayınca Kıbrıs'a yöneldiler... 3 mülk ve dövizle kira geliri alınabiliyor! 50'den fazla ülke vatandaşı oraya yöneldi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.10.2024 07:34
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Yüksek faiz nedeniyle konut almakta yaşayan rotayı Kıbrıs'a çevirdi. Döviz bazlı kira getirisi ile dikkat çeken KKTC'de Türk vatandaşlarının yoğunluğu yaşanıyor. Bölgede kira getirisinin geçen yıla göre yüzde 10 artması ve İngiliz sterlinine endeksli olması Kıbrıs'ın daha da ön plana çıkacağını işaret ediyor.

Türkiye'den alamayınca Kıbrıs'a yöneldiler... 3 mülk ve dövizle kira geliri alınabiliyor! 50'den fazla ülke vatandaşı oraya yöneldi!

Türkiye'de son dönemde konut, ev sahibi ve kiracı problemleri yaşanması, yüksek faiz nedeniyle konut almakta zorlanmalar nedeniyle bazı vatandaşlar yatırım için Kıbrıs'ı tercih etmeye başladı.
Türkiye'nin haberine göre, 50'den fazla ülke vatandaşı konut yatırımı için Kıbrıs'ı tercih ediyor. Kıbrıs'ta konut projeleri olan Hasan Bursalıoğlu, yatırımcıların yüzde 70’ini Türk vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.

20 BİN PAUN KİRA BEKLENTİSİ

eden Bursalıoğlu, aldıkları projeksiyonlara göre, 1+1’ler için yıllık ortalama 20 bin paundun üzerinde net kira beklentisi bulunduğunu kaydetti.

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10 YILDA AMORTİ EDİYOR

Türkiye’de son yıllarda yaşanan kiracı-ev sahibi problemleri ve amortisman süresine işaret eden Bursalıoğlu “KKTC’nin yatırım açısından en büyük avantajlarından birisi de gayrimenkul gelirlerinin ve değerlerinin dünyanın en çok kullanılan 3. para birimi olan İngiliz sterlinine endeksli olması. Bugün Türkiye’deki insanlar yüzde 50 mevduat faizi ile birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri döviz bazında yüzde 40 değer kazanıyor. Üstelik sonrasında yine kira gelirleri ile 10-12 yıl sürelerde döviz bazında kendisini amorti ediyor. Türkiye’de bu 300 ayı (25 yıl) buluyor” dedi.

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YABANCIYA 1 MÜLK HAKKI TÜRKLER İÇİN AVANTAJ

Kıbrıs’ta tapu konusuna değinen Bursalıoğlu, son dönemde İsraillilerin konut alımlarıyla ilgili tartışmalar sebebiyle yabancıların satış sözleşmesi yoluyla birden fazla mülk edinmesinin önüne geçildiğini ve sadece tek mülk alabildiklerini belirterek “Böylelikle yabancıların bir mülk, Türkiye ve Kıbrıs’ı tanıyanlara üç mülk alma hakkı tanındı. Türkiye avantajlı duruma geçmiş oldu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kira kıbrıs konut
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