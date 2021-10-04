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Türkiye'nin gözde turizm kenti! Bodrum'da kışın kiralar 2 bin lira, yazın ise 10 bin lira

04.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çoğu şehrinde yaşanan kiralık ev bulma sorunu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde büyük bir krize dönüştü. Bodrum’da 12 ay boyunca yaşayan yerlilerin kiralık ev bulmaları imkânsız hale geldi. Öte yandan bazı ev sahipleri ilçede yaz sezonunda artan kiralar nedeniyle kira kontratlarını mayıs ayında sona erecek şekilde yapmak istiyor. Böylelikle kışın 2 bin TL olan daireyi yaz sezonunda 10 bin TL’ye kiralamak istiyorlar. Bazısı kışın boş kalmasını da göze alıyor.

Türkiye'nin gözde turizm kenti! Bodrum'da kışın kiralar 2 bin lira, yazın ise 10 bin lira

Bodrum’da yaşanan gayrimenkul krizi hakkında bilgi veren gayrimenkul danışmanı Şule Alp, “Birçok büyükşehirde son 2-3 aydır kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Ev bulmak çok zor. Kiralar önceki yıllara göre yüzde 50 oranında arttı. Öyle ki İstanbul’un bazı şehirlerde bu oran yüzde 100’lere çıktı. Bodrum’da da durum farklı değil. Geçen yıl 2 bin TL olan bir daire şu an 4 bin TL civarında” dedi.

Yaşanan artışın birçok nedeni olduğunu aktaran Alp, “Pandemide inşaat sektörünün durmasıyla yeni yapılar yapılamadı. Eldeki stoklar eridi. Bodrum özelinde ise ilçenin nüfusu pandemide iki katına çıktı. Yazın üç katına çıkıp 1 milyonu aştığı oldu. 12 ay yaşayanların sayısı arttı ama daire sayısı aynı oranda artmadı. Bu nedenle de artık evler yerlilere bile yetmez oldu” diye konuştu.

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YAZ GELİRİ YETİYOR

Ayrıca ilçede gayrimenkul sorunu yaşanmasının bir diğer nedeni ise evlerin günlük, haftalık kiralama yapılması. Bu durumun büyük bir sıkıntı yarattığına dikkat çeken Alp, “Bir ay kiraya verilse en fazla 2 bin TL alınacak daireden, günlük kiralama yapılarak 200-300 TL gelir elde ediliyor. Bu da ayda ortalama en az 6-7 bin TL’yi buluyor. Bunu gören ev sahipleri de evi bir kişiye vermek yerine günlük kiralama yapmayı tercih ediyor.

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Ancak bu durum ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Öte yandan bu kiralamaları yapanlar yasadışı şekilde turizm faaliyeti gerçekleştirerek haksız rekabette bulunuyor” ifadeleri kullandı.

MAYISTA ÇIKMA ŞARTI

Bazı ev sahipleri şartlı kiralama yaptığını aktaran Alp, şunları söyledi: “Ev bulmak çok zor, şanslı olup bulabilenleri ise ev sahiplerinin şartları bekliyor. Bazı ev sahipleri, kira şartı olarak kiracının mayısta çıkmasını istiyor. Böylelikle evi kışın aylık kiralayıp yaz sezonunun açıldığı mayısta ise sezonluk kiralama yaparak yüksek gelir elde etmek istiyorlar. Örneğin 2 bin TL’lik bir ev sezonda aylık 5-6 bin TL’ye, hatta bazı bölgelerde 10 bin TL’ye kadar kiralanabiliyor. Böyle olunca da kışın boş kalmasını bile göze alıyorlar.”
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BAŞKAN ARAS: SAATLİ BOMBA

Konuya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aras “Bodrum’da günlük, haftalık, hatta saatlik bile kiralanmaya başlayan konutlar, kimlik bildirimi yönünden oluşturdukları asayiş riski, yasal konaklama tesisleri ile haksız rekabete girerek turizm sektörüne darbe vurmaları ve neden oldukları büyük vergi kaybı nedeniyle sadece Bodrum için değil, bulundukları her yer için sakıncalıdır. Bodrum’u sırtında taşıyanlar, sokakta kalmak üzere. Ve biz, bu durumun seyircisi değil, engelleyicisi olmaya kararlıyız çünkü, içlerinde kimin yaşadığı bile belli olmayan konut görünümlü saatli bombalar, bence Bodrum’da kesinlikle olmamalılar” dedi.

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Muğla Bodrum
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