FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

22.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından ülkeyi terk eden Ukraynalı vatandaşlar, Edirne'ye akın etti. Kiralık dairlere olan talebin artmasıyla fiyatlar tavan yaptı. Bölgede kiralar yüzde 60 ile yüzde 70 arasında arttı.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukraynalılar, güvendikleri ülkelerin başında gelen Türkiye'ye geliyor. Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalılar, yaşadıkları dram ve korkulu günlerinden ardından daha fazla yolculuk yapmamak için Edirne'de kiraladıkları evlerde yaşamaya başladı. Son haftalarda kiralık dairelere talebin artmasıyla birlikte kiralık evlerin fiyatları da adeta tavan yaptı.

BÖLGEDE KİRALAR YÜZDE 60 İLE YÜZDE 70 ARTTI

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Kaleiçi semtinde bin ile bin 500 TL arasında kiralanan evlerin Ukraynalı ailelere 2 bin 500 ile 3 bin TL'ye kiralanmasına tepki gösterdi. Bölgede kiraların yüzde 60 ile yüzde 70 arttığına dikkat çeken Feda, “Halkımızdan ve emlakçı arkadaşlarımızdan dileğim Ukraynalı vatandaşlarda yarım komisyon almaları, kira konusunda yardımcı olmaları hatta imkanları varsa 1-2 ay kira almamaları. İnsanlık namına yardımcı olmaları konusunda rica ediyorum” dedi.

edirne

“İNSANLIKLA BAĞDAŞMAYACAK BİR DURUM, KEFENİN CEBİ YOK”

Edirneli vatandaşlar evlerini fahiş fiyatla Ukraynalılara kiralayan kişilere tepki gösterdi. Edirneli vatandaşlardan Gültekin Özcan, “Savaştan kaçıp zor durumda buralara gelmişler, sığınmışlar. Bu insanlar burada bu evleri tutmak zorunda kaldılar diye bin liralık evleri 3 bin liraya onlara kiralamak insanlıkla bağdaşmayacak bir durum. Kefenin cebi yok herkes sonuçta 5 metre kefenle gidecek bu dünyadan herkesin gideceği yer de belli bugüne kadar ben çok cenazelere katıldım. Kimseyi parayla ve ya altınla gömdüklerini görmedim” diye konuştu.

“YAZIKLAR OLSUN, EVİMİ SATMASAYDIM ÜCRETSİZ VERİRDİM”

Bir başka Edirneli vatandaş Hasan Çık da, “Önce insaflı olmalarını isterim. Yazıklar olsun benim de Kaleiçi'nde evim var satmasaydım ücretsiz verirdim otursunlar" diye açıklamasında bulundu.(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!
Anahtar Kelimeler:
Edirne Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

Asgari ücret için tarih ve rakam verdi! Özgür Demirtaş sosyal medyadan paylaştı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mükemmel kıvamlı tencerede ekmek tarifi

Mükemmel kıvamlı tencerede ekmek tarifi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anne olmak istemiyordu! “24 yaşında kendimi kısırlaştırdım”

Anne olmak istemiyordu! “24 yaşında kendimi kısırlaştırdım”

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.