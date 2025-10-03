FİNANS

Vatandaşları böyle dolandırıyorlar! TOKİ'den uyarı geldi: E-Devlet sahtekarlarına dikkat

E-Devlet ve TOKİ sahtekarlığıyla vatandaşı dolandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut dolandırıcılığı hakkında uyarı geldi. Vatandaşların tıkladığı internet sitelerine dikkat etmesi gerektiği belirtilen açıklamada yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

TOKİ tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile kira artışlarının dengelenmesi ve vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ancak sahtekarlar bu durumu istismar ederek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ ÜZERİNDEN SAHTEKARLIK

TOKİ'den konuyla ilgili KAMUOYU DUYURUSU yapıldı. Açıklamaya göre son günlerde vatandaşların sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edildi.

E-DEVLET'İ TAKLİT EDİYORLAR

E-Devlet ve TOKİ internet sitelerinin taklit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır.

Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

