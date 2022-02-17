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Yabancılar 70 ilden konut aldı! İşte listenin zirvesindeki il

17.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde yabancıların 2021'de konut aldığı il sayısı 70 olarak gerçekleşirken, bu alanda başı İstanbul ve Antalya çekti.2021'de İstanbul'dan 26 bin 667 yabancı konut alırken, onu 12 bin 598 ile Antalya, 3 bin 705 ile Ankara izledi. Siirt, Bayburt ve Şırnak'tan birer; Bingöl, Zonguldak, Iğdır ve Bartın'dan ise ikişer yabancı konut yatırımı yaptı.

Yabancılar 70 ilden konut aldı! İşte listenin zirvesindeki il

Geçen yıl Türkiye genelinde 58 bin 576 adet konut satılırken, ev alan yabancı sayısı 59 bin 282 olarak gerçekleşti. En az 706 konut için ortak hisse yapıldığı görüldü.

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, 2021'de yabancılar ülke genelinde 70 ilde konut yatırımı yaparken, 11 ilde satılan konutların tamamını yerliler aldı.

Geçen yıl bu alanda başı İstanbul çekerken, megakentten konut edinen yabancı sayısı 26 bin 667 ile zirvede yer aldı. Onu 12 bin 598 yabancı ile Antalya, 3 bin 705 ile Ankara izledi.

Mersin'den 2 bin 549, Yalova'dan 1.893, Bursa'dan 1.700, İzmir'den 1.422, Sakarya'dan 1.269, Samsun'dan 1.165, Trabzon'dan 985 yabancı konut aldı.

Yabancıların en çok tercih ettiği iller sıralamasında Muğla 11'inci, Kocaeli 12'nci, Aydın 13'üncü, Tekirdağ 14'üncü, Eskişehir 15'inci, Konya 16'ncı, Denizli 17'nci, Düzce 18'inci, Gaziantep 19'uncu, Bolu 20'nci sırada yer aldı.

11 İLDE YABANCILARA KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞMEDİ

Geçen yıl Ağrı, Artvin, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Tunceli, Ardahan ve Kilis'te yabancılara konut satışı gerçekleşmedi.

Siirt, Bayburt ve Şırnak'tan birer; Bingöl, Zonguldak, Iğdır ve Bartın'dan ikişer; Adıyaman, Tokat ve Yozgat'tan üçer; Çanakkale, Karaman ve Batman'dan dörder yabancı konut aldı.

HEM YABANCI HEM DE İL SAYISI ARTIYOR

Araştırmada yer alan değerlendirmelere göre, sadece 9 yıl önce Mütekabiliyet Yasası'nı uygulanmaya başlanmasına rağmen, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi çok hızlı arttı.

Yasasının hayata geçtiği tarih olan 2013'te yabancılara 12 bin 181 adet konut satılırken, şu anda sadece Antalya'da bu kadar konuta yabancılar tarafından yatırım yapılıyor.

Geçen yıl Türkiye'nin 70 farklı ilinde yabancılara konut satılırken, Türkiye'den bugüne kadar vatandaşı konut alan ülke sayısı 190'a yaklaştı.

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yatırım yapan yabancılar, en çok Marmara Bölgesi'ni tercih ederken, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i es geçmiyor. Son zamanlarda Anadolu da tercih ediliyor. Gelecekte Anadolu'da yabancılar tarafından daha çok konut yatırımı yapılması öngörülüyor.

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