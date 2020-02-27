Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında geçen yıl 45 bin adedi aşarak rekor kırdığını anımsatarak, Antalya'da söz konusu rakamın 2019'da önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla 8 bin 951'e yükseldiğini söyledi.

Türk gayrimenkul sektörünün yabancılar için hala çok cazip olduğunu dile getiren Özgün, Türkiye'nin coğrafi konumunun, doğal, turistik ve tarihsel özelliklerinin, Avrupa'ya göre düşük gayrimenkul fiyatlarına sahip olmasının, vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin cezbedici bazı özellikler olduğunu anlattı.

Başta Irak, İran ve Rusya vatandaşları olmak üzere dünyanın pekçok ülkesinden Türkiye konut piyasasına ilgi olduğunu ifade eden Özgün, son yıllarda Asya ülkelerinin ilgisinin arttığını bildirdi.

Özgün,Çin,Pakistan, Afganistan gibi ülke vatandaşlarının ilgisinin artarak sürdüğünü kaydederek, Avrupa'dan en çok Alman vatandaşlarının Türkiye'den konut aldığını aktardı.