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Yabancıya konut satışı yüzde 54 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı

15.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancıya konut satışında geçen ay 4 bin 591 adetle tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldı. TÜİK verilerine göre, ilk 2 ayda konut alan yabancı sayısı 8 bin 873 olarak gerçekleşirken, bunların 988'ini Ruslar oluşturdu.

Yabancıya konut satışı yüzde 54 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı

Yabancıya konut satışında geçen ay 4 bin 591 adetle tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldı.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu.

Şubatta toplam konut satışları içinde yabancıların aldığı gayrimenkullerin payı yüzde 4,7 oldu.

Geçen ay en yüksek satış 1.958 adetle İstanbul'da yapılırken, onu 1.099 adetle Antalya, 288 ile Ankara, 216 ile Mersin, 161 ile Bursa takip etti. İzmir, Yalova, Samsun, Sakarya ve Trabzon da en çok konut satılan iller oldu.

Şubatta en çok konutu 711 adetle İranlılar alırken, onları 633 adetle Iraklılar, 509 ile Ruslar, 197 ile Kazakistan vatandaşları, 169 ile Almanlar izledi.

İlk 10'da vatandaşları yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Kuveyt, Yemen, Afganistan, Ürdün ve Filistin oldu.

kk

İLK İKİ AYDA YABANCIYA SATILAN HER 100 KONUTTAN 11'İNİ RUSLAR ALDI

TÜİK verilerine göre, ilk 2 ayda konut alan yabancı sayısı 8 bin 873 olarak gerçekleşirken, bunların 988'ini Ruslar oluşturdu. Ocak-şubat döneminde yabancılara satıştan Rusların aldığı pay yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar almış oldu.

İlk iki ayda Rusların aldığı konut sayısı geçen yılın aynı döneminde göre 519'dan 988'e yükselerek yüzde 90,36 artış gösterdi. Aynı dönemde sektörün yabancılara toplam satışındaki artış ise yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Böylece Rus vatandaşlarındaki artış ortalamanın iki katına yaklaşmış oldu.

"SATIŞLAR BEKLENENİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, geçen yıl şubatta küresel salgının etkisiyle azalan yabancıya konut satışlarının geçen ay önemli bir yükseliş yaşadığını söyledi.

Baz etkisi göz önüne alınsa da oldukça pozitif bir satış seyrinin hakim olduğunu dile getiren Akbal, "Genellikle satışların mevsimsel olarak da düşük seyrettiği ocak ve şubat aylarında veriler, bu yıl yabancıya satış açısından beklenenin üzerinde seyrediyor. Bunda hem gayrimenkulün enflasyona karşı mücadelede en önemli yatırım araçlarından biri olduğunun anlaşılması hem de yabancı yatırımcıların değerlenen para birimleriyle yatırım için gayrimenkule daha çok yönelmesi etkili." diye konuştu.

Akbal, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının Türkiye'yi güvenilir yaşam alanı gördüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ruslar ve Ukraynalıların Antalya ve İstanbul'daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüştüğünü ve para transferi sorunu çözülürse birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek için beklediği ifade ediliyor. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda birikimlerin Türkiye'ye aktarılması konusundaki sorunların çözülmesine bağlı olarak yabancıya satışta yeni bir talep akımıyla karşı karşıya olabiliriz."

"ÖNÜMÜZDE GÜNLERDE DAHA FAZLA YABANCI YATIRIMCI AĞIRLAYACAĞIZ"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise ilk 2 aylık rakamlara baktıklarında yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını gördüklerini söyledi.

Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Çinli alıcılardan ciddi talep geldiğini dile getiren Özyurt, bu ülkelerin yatırımcılarına ek olarak Rusya ve Ukrayna'dan da talep başladığını bildirdi.

Özyurt, "Savaş bölgesinden kaçmaya çalışanlar, aileleri ile birlikte güvenli şekilde yaşayabilecekleri, iş yapabilecekleri, paralarını yönlendirebilecekleri ve tüm bunların yanı sıra vatandaşlık alabilecekleri coğrafyalar arıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla yabancı yatırımcı ağırlayacağız. Ayrıca daha önce de vurguladığımız gibi salgın nedeniyle ertelenen satın alma taleplerinin yatırıma döneceği günlere adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

"YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GÜVENİ VE İLGİSİ SÜRÜYOR"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de ilk 2 aydaki artışın, yıl sonu için hedeflenen minimum 70 bin adetlik satış rakamına kolay bir şekilde ulaşılacağını gösterdiğini söyledi.

Özgün, "Küresel anlamda tüm olumsuzluklara rağmen Türk gayrimenkul sektörü, yabancı yatırımcı çekmeye ve ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Yabancıların Türk ekonomisine güveni sürüyor." diye konuştu.

Rusların Türkiye'den en çok konut alan milletler sıralamasında üçüncü olduğunu dile getiren Özgün, "Batılı ülkeler tarafından yüksek gelirli Rus vatandaşlarına uygulanan ambargo nedeniyle bu ülke vatandaşlarının yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Ancak burada para transferi sorunu çözülürse bu artış yaşanır. Aksi durumda azalış da görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"TURİZM SEZONUYLA BİRLİKTE HAREKETLİLİK ARTACAK"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da salgının sonlarına gelinmesi, mevsimsel düzelme ve turizm sezonunun yaklaşmasıyla sektördeki hareketlenmenin artacağını söyledi.

Savaş sonrasında sadece Rusların değil Ukraynalıların da Türkiye'den gayrimenkul talebinde bulunacağını dile getiren Bahadır, burada Türkiye'nin güvenli bir liman olarak görüleceğini bildirdi. (AA)

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