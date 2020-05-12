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Yabancıya konut satışında İranlı damgası

EMLAK HABERLERİ  | 12.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

İranlıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97'lik artışla 946'dan 1.864'e yükseldi.

Yabancıya konut satışında İranlı damgası

Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 2015'ten bu yana ilk sırayı genelde Iraklılar alırken, liderlik ilk kez 61 ay sonra şubat ve martta İranlılara geçti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde yabancıya konut satışına İranlılar damga vurdu.

Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başladığı 2015'ten bu yana ilk sırayı 57 ay Iraklılar, 3 ay Suudi Arabistan vatandaşları aldı. Bir ayda da Iraklılar ile Suudi Arabistan vatandaşlara satılan konut sayısı eşit olarak gerçekleşmişti. Liderlik, aradan geçen 61 aydan sonra ilk kez İranlıların oldu.

İranlılara satılan konut adedi yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 946'dan 1.864'e ulaştı. Geçen yılın ilk 5 ayında ulaşılan rakam, bu sene üç ayda aşıldı. İranlıların 2019 boyunca aldığı ev sayısı 5 bin 423 şeklindeydi.

İlk çeyrekte yabancılara yapılan toplam konut satışı ise yüzde 13,9 artışla 11 bin 68'e ulaşmıştı.

"IRAK HEGAMONYASI KIRILDI"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şubatta yabancıya konut satışında bir ilk yaşandığını, İranlıların Iraklıları ilk kez geçtiğini belirterek, bunun martta da sürdüğünü söyledi.

İranlıların ocakta 678, şubatta 721, martta da 465 adet konut aldığını, ilk çeyrekte sayının 1.864'e yükseldiğini dile getiren Akbal, "İranlıların özellikle şubatta aldığı konut sayısı zirve yaptı. Şubatta her gün ortalama 24 ev aldılar. Şubatta artış yüzde 135 olarak gerçekleşti." dedi.

Akbal, İranlıların Iraklı hegemonyasını kırdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İran ve ABD arasındaki siyasi ve askeri gerginlik salgın dönemi öncesine kadar tavan yapmıştı. Söz konusu gerginlik İranlıların Türkiye'ye olan ilgisini pekiştirmiş durumda. Yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyorlar. Onlar için Türkiye bölgedeki en önemli ve güvenli limanlardan. Kültürel olarak da Türkiye'yi kendilerine yakın hissediyorlar. Bu yüzden de yurt dışı yatırımlarında Türkiye’yi ilk sıraya koyuyorlar."

SALGIN SONRASI ARTIŞ BEKLENTİSİ

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, İranlıların özellikle bitmiş veya inşaat halindeki projelerine ciddi ilgi gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de yatırım yapmanın ne kadar kazançlı olduğu bilinci hızla artıyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı fırsatını kullananlar hem de yatırım yapmak isteyenler için Türkiye çok önemli bir pazar ve güvenilirliğini de her geçen gün daha da çok kanıtlıyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz küresel salgının etkileri azaldıkça ve sınır geçişlerine izin verilmeye başlandığında bunun etkisini daha da çok göreceğimize inanıyorum."

Babacan, İranlılara yapılan konut satışının salgından sonra artarak sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yılın ilk çeyreğinde yabancılara yapılan toplam konut satışının 11 bin 68'e yükseldiğini belirterek, salgının etkisinin ilk çeyrekte görülmediğini söyledi.

İranlıların Türkiye'den genelde oturum amaçlı ev aldığını dile getiren Taş, son yıllarda farklı şehirlere de ilgi gösterdiklerini anlattı.

Taş, "İlk çeyrekte en çok konut alan İranlıları Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan, Filistin, Yemen, Azerbaycan, Almanya, Libya ve Çin vatandaşları takip etti." dedi.

KAYNAK:AA

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