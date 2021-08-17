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  4. Yapı ruhsatı verilen bina sayısında sert yükseliş! Yüzde 88 arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısında sert yükseliş! Yüzde 88 arttı

17.08.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısında sert yükseliş! Yüzde 88 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

YÜZDE 58.9'U KONUT ALANI

Toplam yüzölçümün yüzde 58,9’u konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon metrekare iken; bunun 38,5 milyon metrekare’si konut, 14,4 milyon metrekare’si konut dışı ve 12,5 milyon metrekare’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 72,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 3,3 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 19,0, yüzölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,7’si konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon metrekare iken; bunun 31,8 milyon metrekare’si konut, 13,6 milyon metrekare’si konut dışı ve 11,7 milyon metrekare’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 42,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Kaynak: İHA

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