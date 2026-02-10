FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku!

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar arabulucu aracılığı ile çözülmeye çalışılıyor. Sonuca varamayan davalar için ise mahkemeye başvuruluyor. Eskişehir’de ise kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren yeni bir kararı Yargıtay ele aldı. Buna göre, elden ödenen kiranın ispatı ile ilgili önemli bir kara verildi. İşte detaylar…

Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar arabulucular ile çözülse de bazen mahkemelere da başvuruluyor. Kira bedeli, ödeme yöntemi veya evden çıkma gibi sorunlar nedeniyle arabulucuya başvuran taraflar için son olarak elden kira ödeme ile ilgili karar geldi.

Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku! 1

ÖDEMELERİ NAKİT OLARAK ELDEN YAPTI

Davacı kiracı Bülent Çaylık, davalı mülk sahibi Burhan Karaman'a banka yoluyla kira ödemesi yapılacağına dair sözleşme yapmış olsa da Karaman'ın parayı elden istemesi üzerine kira ödemelerini nakit olarak elden yaptı.

Ev sahibi Karaman, elden ödeme yapıldığı dönemler için icra takibi başlatması ile kiracı Çaylık, elden ödeme yaptığına dair savunma yaptı. İcra tehdidi altında kalan kiracı, takip dosyasındaki borcu ödedi ve borçlu olmadığı veya borçlu olmadığını düşündüğü bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemesi nedeniyle dava istirdat davasına dönüştü.
Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku! 2

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ!

Davalı Karaman, davacı kiracı Çaylık'ın ödeme yaptığına dair iddiasını kabul etmediklerini, davacının tanıkla ispat iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bir yıllık kira bedeli olan 21 bin 600 liranın senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, davacının tanık dinletmesine muvafakat etmediklerini savunarak davanın reddini talep etti.

Kiracı ise mülk sahibinin kendisini tahliye edebilmek için elden ödenen kiraları inkar ettiğini ileri sürdü.

Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku! 3

İLK DERECE MAHKEMESİ USULE AYKIRI KARAR VERDİ

Eskişehir 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi, dava konusu kira bedellerinin davalının işyerine gelerek aldığı, Mayıs ayı kirasının davacının eşi ile birlikte davalının yanına gidilerek ödendiği, Haziran ayı kirasını ise işyerine almaya gelmemesi üzerine PTT kanalıyla ödemek istendiği, bu ödemenin de kabul edilmemesi üzerine tevdi mahalli tayini (ödeme yerinin belirlenmesi) yoluyla ödeme yapılmasına karar verildiği, icra takibine konu kira bedellerinin davacı tarafça yatırılmış olması ve icra tehdidi altında tekrar ödenmesi nedeniyle yapılan ödemelerin istirdatının (iadesinin) gerektiğini öne sürerek davayı kabul edip 18 bin 829 liranın yasal faizi hesaplanarak mülk sahibinden alınıp kiracıya ödenmesine karar verdi.
Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku! 4

YARGITAY YANLIŞI DÜZELTTİ

Yargıtay, kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunun ispat külfetinin kiraya verene, kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfetinin ise kiracıya düştüğünü, mülk sahibinin talep ettiği yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması halinde kira bedelinin kesin delille ispatlanmasının zorunlu olduğunu, kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda, kira borcunu ödediğini kiracının kesin delille ispat etmesi gerektiğini belirtti.
Yargıtay kararı bozdu: Kirasını elden ödeyene icra şoku! 5

"TANIK DİNLENMEZ"

Yargıtay ayrıca, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmasından dolayı, kira bedellerinin ödendiği hususunda tanık dinlenemeyeceğini açıkladı.
Yüksek mahkeme, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda, davacının kira bedellerini ödediğini tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağı göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması gerekirken, tanık beyanlarına dayanarak yazılı şekilde karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı temyiz isteminin kabulüne, mahkemenin kararı üzerinde etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy Turizm Yatırım Forumu’nda konuştuBakan Ersoy Turizm Yatırım Forumu’nda konuştu
Borsa İstanbul 10 Şubat 2026 SalBorsa İstanbul 10 Şubat 2026 Sal

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ev sahibi emlak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Aracını başkasına kullandırana ceza! Yaklaşık 200 bin ödeme çıkıyor

Aracını başkasına kullandırana ceza! Yaklaşık 200 bin ödeme çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.