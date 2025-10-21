Yatırımcı yüzde 50 kar ediyordu! Düşmeye başlayınca ona yöneldiler 'Fiyatlar buna imkan verebilecek'

Mevduat faizleri düşmeye başlayınca yatırımcının da tercihini değiştirip gayrimenkulden yana kullanmaya başladığı öğrenildi. Son bir ayda mevduattan çıkıp gayrimenkul alanlar konut satışında yeni bir rekor yaşattı. En fazla konut da İstanbul'da satıldı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş "Mevduattan şu ana kadar 23.8 milyar TL para çekilmiş sadece son bir ayda" dedi.

MEVDUATTAN ÇIKAN TERCİHİNİ GAYRİMENKULDEN YANA KULLANDI

Mevduattan çıkanın tercihini gayrimenkulden yana kullandığı aktarıldı. Son bir ayda ev satışında rekor kırıldı.

Gayrimenkul uzmanı Murat Kaya "Son dönemde yüzde 30 bir artış sağlandı. Yüzde 30'lardan ziyade artık yüzde 45'leri falan konuşabileceğiz. Konut fiyatları buna imkan verebilecek" derken gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş "Gayrimenkul almak için en doğru zaman olduğundan dolayı şu anda son bir ayda rekor satışla 300 bin konutu aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

"FAİZ GENE DÜŞECEK BEKLENTİSİ VAR"

Aktarılan bilgilere göre; bir dönem mevduat faizinden yatırımcı yüzde 50 kar elde ediyordu, ancak bu oran yüzde 40'lara geriledi. Gayrimenkul uzmanı Murat Kaya "Bu daha da düşecek gibi görünüyor. Bu ay sonu açıklanacak karara göre faiz gene düşecek beklentisi var" şeklinde konuştu.

Hal böyle olunca yatırımcının da ibreyi mevduat faizinden gayrimenkule çevirdiği belirtildi. Buna göre satışlar artmaya başladı.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

TÜİK de Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. En fazla konut da İstanbul'da satıldı. Gayrimenkul uzmanı Murat Kaya "İstanbul'da konut satışının en çok olduğu bölge Beylikdüzü, Esenyurt. Burada ayda 2500 - 3000 daire satılırken başka ilçelerde bu sayının en çok 500 olduğunu görebiliyoruz" dedi.