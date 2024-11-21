Yılda iki kere alınıyor: 30 Kasım son ödeme tarihi! Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz! İade için 5 yıl süreniz var

Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kere mülk sahibi olanlar emlak vergisi ödüyor. Belediyelerin tahsis ettiği emlak vergisinin son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2024. Ödeme tarihine sayılı gün kala bu vergiden kimlerin muaf olabileceği ve muaf olmak için nelerin yapılması gerektiği merak ediliyor.
Emlak vergisinden muaf olmak aslında emlak vergisinin sıfır oranlı olarak uygulanması. Ayrıca bu muafiyet sadece konut için geçerli. Emlak vergisinden muaf olmak için konutunuz Türkiye sınırları içerisinde ve 200 metrekareyi aşmaması gerekirken ayrıca tek bir konuta sahip olunması gerekmektedir.
Örneğin muafiyet hakkınızı bilmeden ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
Emlak vergisinden muaf olanlar ise şu şekilde:
Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar emlak vergisini tam bir şekilde ödemek durumunda. Ayrıca, bir evi bulunan ve bunu kiraya veren; kendisi de kirada oturan emeklilerinin vergi muafiyeti hakkı saklı oluyor. Ayrıca eşlerin her ikisi adına konut bulunması birinde oturup diğerini de kiraya verilmemesi durumunda vergi muafiyeti hakkı devam ediyor.
Yeni emekli olanlar için ise emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek.
Dünya'nın yazarı Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, Emlak vergisinden muaf olmak için hangi belgelerin gerektiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Muaf olmak için, muafiyet durumunuz ile birlikte ilgili kurumlardan veya e devlet üzerinden temin ettikleri evrakları ilgili belediyelere iletmeleri gerekiyor.
Emlak vergisinden muaf olduğu halde vergisini ödeyen kişiler geriye dönük olarak ödedikleri verginin iadesini talep edebilirler. Zamanaşımı süresinde olmak kaydıyla 5 yıl geriye dönük olarak ödenen vergilerin iadesi alınabilir. İade için gerekli olan formlar doldurularak ilgili belediyelere müracaat edilir ve iade süreci başlatılmış olur.