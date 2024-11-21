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Yılda iki kere alınıyor: 30 Kasım son ödeme tarihi! Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz! İade için 5 yıl süreniz var

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 08:56
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Evi olanlar yılın mayıs ve kasım aylarında emlak vergisi ödüyor. Binadan arsaya kadar ödenen bu vergi belediyeler tarafından tahsis ediliyor. Ancak, Emlak Vergisi Kanunu'na göre, bazı vatandaşlar bu vergiden muaf olabiliyorken ayrıca ödeme yaptıysa parasını geri alabiliyor. Peki kimler bu vergiden muaf olabilir? Muaf olmak için ne yapılması gerekiyor? İşte yanıtı...

Yılda iki kere alınıyor: 30 Kasım son ödeme tarihi! Bu vergiyi ödediyseniz paranızı geri alabilirsiniz! İade için 5 yıl süreniz var

Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kere mülk sahibi olanlar emlak vergisi ödüyor. Belediyelerin tahsis ettiği emlak vergisinin son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2024. Ödeme tarihine sayılı gün kala bu vergiden kimlerin muaf olabileceği ve muaf olmak için nelerin yapılması gerektiği merak ediliyor.

Emlak vergisinden muaf olmak aslında emlak vergisinin sıfır oranlı olarak uygulanması. Ayrıca bu muafiyet sadece konut için geçerli. Emlak vergisinden muaf olmak için konutunuz Türkiye sınırları içerisinde ve 200 metrekareyi aşmaması gerekirken ayrıca tek bir konuta sahip olunması gerekmektedir.

Örneğin muafiyet hakkınızı bilmeden ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.

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İŞTE EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Emlak vergisinden muaf olanlar ise şu şekilde:

  • Emekliler
  • Hiçbir geliri olmayanlar
  • Engelliler
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri

Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar emlak vergisini tam bir şekilde ödemek durumunda. Ayrıca, bir evi bulunan ve bunu kiraya veren; kendisi de kirada oturan emeklilerinin vergi muafiyeti hakkı saklı oluyor. Ayrıca eşlerin her ikisi adına konut bulunması birinde oturup diğerini de kiraya verilmemesi durumunda vergi muafiyeti hakkı devam ediyor.

Yeni emekli olanlar için ise emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek.

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EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Dünya'nın yazarı Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, Emlak vergisinden muaf olmak için hangi belgelerin gerektiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Muaf olmak için, muafiyet durumunuz ile birlikte ilgili kurumlardan veya e devlet üzerinden temin ettikleri evrakları ilgili belediyelere iletmeleri gerekiyor.

  • Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge,
  • Engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu,
  • Hiç­bir geliri olmayan kişiler için vergi mükellefiyetinin olmadığına dair belge,
  • Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SGK gibi kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gös­teren belge,
  • Şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduğunu gösteren belge talep edilmektedir.
    Ayrıca verilen belgelerin ıslak imzalı olması da zorunlu.

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ÖDEDİĞİNİZ PARAYI GERİ ALABİLİRSİNİZ!

Emlak vergisinden muaf olduğu halde vergisini ödeyen kişiler geriye dönük ola­rak ödedikleri verginin iadesini talep ede­bilirler. Zamanaşımı süresinde olmak kay­dıyla 5 yıl geriye dönük olarak ödenen ver­gilerin iadesi alınabilir. İade için gerekli olan formlar doldurularak ilgili belediye­lere müracaat edilir ve iade süreci başlatıl­mış olur.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi emlak vergisi iadesi
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