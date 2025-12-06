FİNANS

Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru! İlk kuralar 29 Aralık'ta

İçerik devam ediyor
Ezgi Sivritepe

500 bin sosyal konut projesinin başvurularına olan ilgi dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısının 5 milyon 440 bine ulaştığını belirtti.

500 bin sosyal konut projesinin 10 Kasım'da başladığı başvurularda vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördü. Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin halkın güvenini kazandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Yüzyılın Konut Projesi ne rekor başvuru! İlk kuralar 29 Aralık ta 1

"Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi," dedi. Başvuru sürecinin hızla tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Bu kadar büyük bir başvuru, projenin başarısını ve halkımızın konut ihtiyacını ortaya koyuyor"

Yüzyılın Konut Projesi ne rekor başvuru! İlk kuralar 29 Aralık ta 2

İLK KURA 29 ARALIK'TA

Kurum, başvurulardan sonra ilk kura çekiminin 29 Aralık'ta yapılacağını ve inşaat sürecinin de hızla başlayacağını açıkladı. "Evlerimizin yapımına en kısa sürede başlayacağız ve sosyal konut projelerimizin tamamlanmasıyla, ev sahibi olmayı bekleyen birçok vatandaşımıza umut olacağız" dedi.

Yüzyılın Konut Projesi ne rekor başvuru! İlk kuralar 29 Aralık ta 3

Bu dev proje, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından konutların inşa edilmesiyle, Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük bir adım atılmış olacak.

