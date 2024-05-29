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  4. 2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 12:13
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Yıl içinde altın fiyatlarındaki artış gündemde olurken yatırımcıların yeni gözdesi de 2024'te altını sollayan gümüş oldu. 2024’ün başından itibaren gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 getiri sağlarken, gram gümüş fiyatında ise yüzde 45’lik artış görüldü.

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

2024 yılı itibarıyla finansal piyasalarda altın ve gümüş yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak yatırım aracı olarak görülen altına son dönemde gümüş de eklendi. 2024 yılı başından itibaren gümüşteki artış altını geçti. 1 Ocak 2024 tarihinde 22 lira olan gümüşün gramı yaklaşık yüzde 45’lik artışla 32 liraya yükseldi. Gram altın ise bu süreçte bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25’lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine yükseldi.

İç piyasada altına olan taleple ilgili konuşan Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, ‘‘Altın şu anki seviyesinden daha yüksek seviyeleri görmüştü. Uzun vade bakıldığında altının hep kazandırdığını görüyoruz. Vatandaşlar daha çok işçilik olmayan altınları yatırım için tercih ediyor." dedi.

SILVER

Zeytun şu ifadeleri kullandı:

"Takı olarak da alınsa yatırım amaçlı da alınsa uzun vade de arttığını görüyoruz. Gümüş de aynı şekilde son 6 ay içinde yüzde 50’ye yakın getiri sağladı. Gümüş, yatırımcılar için külçe ya da daha küçük parçalar halinde satılıyor. Gümüş de aynı altın gibi uzun vade değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracı’’

(İHA)

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Altın Gümüş altın fiyatları
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