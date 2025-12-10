FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

2025'in yıldızı gümüşte son durum! Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Gümüş fiyatı yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken, akşam saatlerinde yeni rekorlar geldi. Gümüş, tarihinde ilk kez ons başında 60 doların üzerine çıktı. 10 Aralık çarşamba (bugün) sabahı 61,12 dolar seviyesinde işlem gören gümüş altın karşısındaki değerini de artırdı. Altının gümüş karşısındaki değeri son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2025'in yıldızı gümüşte son durum! Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor
Devrim Karadağ

Gümüş fiyatındaki son durum yakından takip edilen, 2025 yılına damga vuran gümüş yatırımcısını yine güldürdü. Yılın sonuna doğru yaklaşırken yükselişini sürdüren gümüş, ABD’den gelen istihdam verilerinin ardından tarihinde ilk kez ons başına 60 doları aştı.

Piyasalarda onsu 60,47 dolara kadar çıkan gümüş, sert bir hareketliliğe neden oldu.

ALTIN, GÜMÜŞ KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Bu yükselişle birlikte, altının gümüş karşısındaki değeri son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2025 in yıldızı gümüşte son durum! Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor 1

Aynı dakikalarda altın 4 bin 217 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın–gümüş fiyatlamasını ölçen Altın/Gümüş Oranı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 70 seviyesinin altına indi.

2010’larda ortalama 67,6 seviyesinde olan bu oran, 2020–2024 döneminde 82,5’e, 2025’te ise 89,2’ye kadar yükselmişti.

2025 in yıldızı gümüşte son durum! Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'29 bini belki görebiliriz' Asgari ücret için 'Analizim net! Arkasındayım' dedi'29 bini belki görebiliriz' Asgari ücret için 'Analizim net! Arkasındayım' dedi
16 Aralık'ta BİM'e çeşit çeşit atıştırmalık geliyor!16 Aralık'ta BİM'e çeşit çeşit atıştırmalık geliyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.753,52
5.754,31
% -0.23
08:19
Ons Altın / TL
179.157,49
179.266,34
% -0.1
08:34
Ons Altın / USD
4.207,58
4.208,14
% -0.1
08:34
Çeyrek Altın
9.205,63
9.408,30
% -0.23
08:19
Yarım Altın
18.353,72
18.816,59
% -0.23
08:19
Ziynet Altın
36.822,50
37.518,10
% -0.23
08:19
Cumhuriyet Altını
38.353,00
38.935,00
% -0.3
17:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.