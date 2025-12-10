2025'in yıldızı gümüşte son durum! Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Gümüş fiyatındaki son durum yakından takip edilen, 2025 yılına damga vuran gümüş yatırımcısını yine güldürdü. Yılın sonuna doğru yaklaşırken yükselişini sürdüren gümüş, ABD’den gelen istihdam verilerinin ardından tarihinde ilk kez ons başına 60 doları aştı.

Piyasalarda onsu 60,47 dolara kadar çıkan gümüş, sert bir hareketliliğe neden oldu.

ALTIN, GÜMÜŞ KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Bu yükselişle birlikte, altının gümüş karşısındaki değeri son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda altın 4 bin 217 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın–gümüş fiyatlamasını ölçen Altın/Gümüş Oranı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 70 seviyesinin altına indi.

2010’larda ortalama 67,6 seviyesinde olan bu oran, 2020–2024 döneminde 82,5’e, 2025’te ise 89,2’ye kadar yükselmişti.