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45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.02.2025 07:31
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Yeni tehlikenin adı virüslü domates. Son 45 gün içinde 6 kez sınırlarımıza girmek üzereyken yakalanan domatesler için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve denetimler daha da sıkılaştırıldı. Virüslü domatesler yayılması durumunda sadece domatesleri değil tüm bitkileri yok ediyor. Henüz ilaçlamayla çözümü bulunamayan domateslerin hepsi gönderildikleri ülkelere iade edildi. Söz konusu virüs tarım tarihinin en tehlikeli salgınları arasında gösteriliyor.

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

Son 45 gün içerisinde Türkiye’nin gümrük kapılarında, ülkeye girişi yapılmak üzere olan virüslü domates tohumlarına yönelik 6 farklı operasyon düzenlendi. Yakalanan tohumların 4’ünün Çin, 1’inin Tayland ve 1’inin Hindistan kökenli olduğu açıklandı. Yapılan analizlerde, bu tohumlarda dünya çapında tarım sektörünü tehdit eden “benekli mozaik virüsü” ve “kahverengi buruşuk meyve virüsü” tespit edildi. Her iki virüsün de tarımda en tehlikeli salgınlar listesinde ilk 5’te yer aldığı ifade edildi. Virüslü tohumlar, ülkelerine iade edildi. Bu virüslü tohumlar ilk olarak 2018 yılında ABD’de ortaya çıktı. Virüs, ABD’deki sebze ve meyve üretiminde ciddi bir düşüşe sebep oldu. 2021 yılında ise İsrail’de görüldü ve kısa sürede ülkedeki tüm seralara yayıldı. İsrail seracılık faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi ve meyve-sebze ihtiyacını ithalatla karşılamak zorunda kaldı. Bu örnekler, virüsün ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

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BAKANLIK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin oldukça hassas davranıyor. Bugüne kadar sınır kapılarından virüslü tohumların geçişine izin verilmedi. Ancak, sınır kapılarına sürekli olarak bu tür tohumların gelmesi, tehdidin devam ettiğini gösteriyor. Bakanlık, gümrüklerdeki denetimleri sıklaştırarak, benzer vakaların önüne geçmeye çalışıyor.

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"YAYILIRSA GERİ DÖNÜLMEZ KAYIPLARA YOL AÇAR"

Ziraat mühendisleri, virüslü tohumların Türkiye’ye girişinin engellenmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türk tarımının bu tür salgınlara karşı korunması için hem sınır kontrollerinin artırılması hem de yerli tohum üretimine daha fazla yatırım yapılması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde, benzer virüslerin Türkiye’de yayılması durumunda tarım sektöründe geri dönülemez kayıplar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisi Ayşegül Aslan “Türkiye, tarım alanında kendi kendine yeterliliğini korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için bu tür tehditlere karşı daha fazla tedbir almak zorunda. Virüslü tohumların sınırlarda yakalanması sevindirici olsa da bu tür vakaların sıklığı endişe verici boyutlara ulaşıyor. Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra çiftçiler ve ziraat mühendisleri de bu konuda bilinçlendirilmeli ve olası risklere karşı hazırlıklı olunmalı. Bu kadar kısa sürede sınırlarımızda yakalanan bu ürünlerin iyi niyetli olmadığı aşikâr. Ülke tarımını tehdit eden bir durum” diye konuştu.

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YAYILIRSA TÜM BİTKİLERİ YOK EDER

Virüslü domates tohumlarının en büyük tehlikesi, tohumdan yayılması ve kontrol altına alınamaması. Ekildiği bölgede sadece domatesleri değil, tüm bitkileri kısa sürede yok ediyor. İlaçlama ile çözüm bulunamayan bu virüs, bulaştığı toprakta 5 yıl boyunca kalıyor. Aynı toprağa ne ekilirse ekilsin, hastalık yeni ürüne de bulaşıyor. Ayrıca, virüslü domateslerin tüketilmesi durumunda insanlarda yüksek dozda gribal hastalıklara sebep olduğu belirtiliyor. Virüslü tohumların Türkiye’ye “verimli, kısa sürede yetişen ve uygun fiyatlı” olarak pazarlanmaya çalışıldığı öğrenildi. Ancak bazı ziraat mühendisleri, bu durumun iyi niyetli olmadığını, Türk tarımına yönelik bilinçli bir hareket olabileceğini iddia ediyor. Zira, bu virüsler tarım tarihinin en tehlikeli salgınları arasında gösteriliyor. Türkiye’nin tarım alanında kendi kendine yeterli bir ülke olması, bu tür tehditlere karşı daha hassas olmasını gerektiriyor.

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45 GÜNDE 6 DEFA YAKALANDI

15 Şubat 2025: Hindistan kökenli 110 kg domates tohumunun İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye girişi yapılmak istendi. Bakanlık ekipleri müdahalesiyle ürünler geldiği ülkeye geri gönderildi.

13 Şubat 2025: Antalya havalimanından girişi yapılmak istenen Çin kökenli 11,5 kg domates tohumunda yapılan kontrol ve alınan numunelerde Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) tespit edildi.

10 Şubat 2025: İstanbul havalimanından girişi yapılmak istenen Çin kökenli 6 kilo 901 gr domates tohumunda Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) tespiti sebebiyle mahrecine iade edildi.

10 Şubat 2025: İstanbul havalimanından girişi yapılmak istenen Tayland menşeli 8 kilo 497 gr domates tohumunda Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) tespit edildi.

23 Ocak 2025: İstanbul’dan girişi yapılmak istenen Çin kökenli 33,5 kg domates tohumunda, Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) virüsü belirlendi.

10 Ocak 2025: İstanbul’dan girişi yapılmak istenen Çin kökenli 16,2 kg domates tohumu, Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) tespiti nedeniyle mahrecine iade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
domates virüs Tarım ve Orman Bakanlığı tarım salgın
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