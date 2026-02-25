FİNANS

ABD-İran krizi petrolü hareketlendirdi! 7 ayın zirvesine yaklaştı

Brent petrol 71 doların üzerine çıkarken, WTI 66 dolar seviyesini test etti. ABD-İran geriliminin tırmanması arz kesintisi endişelerini artırarak fiyatları son 7 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı.

Begüm Özkaynak

Küresel petrol piyasasında jeopolitik gelişmeler yeniden fiyatlamaların merkezine yerleşti. ABD ile İran arasında artan tansiyon ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik, arz kesintisi endişelerini artırarak petrol fiyatlarını son 7 ayın en yüksek seviyelerine taşıdı.

Brent ham petrolün varil fiyatı bir önceki güne göre yüzde 0,45 artarak 71,23 dolara yükseldi. Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 41 centlik artışla 66,04 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve bölgeye askeri güç konuşlandırılması, enerji piyasasında risk primini yükseltti. Washington yönetiminin İran'ı nükleer ve balistik füze programı konusunda müzakereye zorlamak amacıyla baskıyı artırdığı belirtiliyor.

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Cenevre'de İranlı heyetle görüşmesi planlanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi diplomasiye açık olduklarını ifade etti. Ancak taraflar arasındaki gerilim, petrol piyasasında arz tarafına yönelik belirsizliği canlı tutmaya devam ediyor.

Trump son açıklamalarında İran'ın nükleer programına izin verilmeyeceğini vurgularken, diplomatik çözüm istediklerini ancak askeri seçeneğin de masada olduğunu dile getirdi.

STOK ARTIŞI YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Jeopolitik risklere rağmen ABD'den gelen güçlü stok artışı fiyatlardaki yükselişi sınırlayan bir unsur oldu. American Petroleum Institute verilerine göre 20 Şubat haftasında ABD ham petrol stokları 11,43 milyon varil arttı.

Benzin ve damıtma ürünleri stoklarında ise düşüş kaydedildi. Piyasalar şimdi Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak resmi stok verilerine odaklanmış durumda. Söz konusu verilerin kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Petrol
