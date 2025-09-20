ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 418'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Perşembe gününü 67,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 62,32 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır