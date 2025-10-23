ABD-Rusya arasında yeni kriz: Ambargo kararını açıkladı! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirildi.

BAKANDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz" dedi.



600'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR!

Yaptırım listesine giren Lukoil'in Türkiye'de 600'den fazla şubesi olduğu öğrenildi. Ancak Türkiye'de nasıl devam edileceği henüz bilinmiyor.



YILBAŞINDAN BU YANA DEĞER KAYBETTİ

Trump'ın Putin ile görüşmesini iptla edip Rus petrol şirketine yaptırım uygulamasının açıklanması petrol fiyatlarının katlanmasına neden oldu. Son yükselişe rağmen, yılbaşından bu yana ABD ham petrolü yüzde 16, Brent ise yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.