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Akaryakıt tabelasında zam var! Motorin, otogaz ve benzinde son durum... O tarih itibarıyla pompada fiyat değişecek (10 Haziran 2025)

Akaryakıta zam var! Brent petrolün fiyatı 67 dolara ulaşmasının ardından akaryakıta zam beklenmeye başladı. Otogaz, motorin ve benzin tabelasında değişim olup olmayacağı merak edilirken ilk haber benzinden geldi. Benzin kullanan araç sahipleri ne kadar zammın geleceğini merak ederken zammın geleceği tarih de belli oldu. Peki 10 Haziran 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıt tabelasında zam var! Motorin, otogaz ve benzinde son durum... O tarih itibarıyla pompada fiyat değişecek (10 Haziran 2025)
Ezgi Sivritepe

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından özel tüketim vergisi oranlarındaki artış nedeniyle akaryakıta zam beklenirken yeni zammın kapısı aralandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler gibi etken etkenler akaryakıt tabelasından zam sinyali geldi.

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AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Araç sahipleri akaryakıt ile ilgili haberleri yakından takip ederken yeni zam ile beraber tabelada nasıl bir değişimin olacağını merak etmeye başladı. Benzin, motorin ve otogaz tabelasında sık sık değişimler yaşanırken özellikle Brent petrol fiyatındaki değişim pompadaki fiyatları etkiliyor.

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MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde LPG'ye litre başına 1,07 TL, motorine ise 1 TL indirim gelmişti. Motorin ve otogaza indirim gelmesinin ardından gözler benzine çevrildi. Araç sahipleri benzine indirim beklerken kötü haber geldi.

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BENZİNE CUMA GÜNÜ ZAM!

Buna göre, benzin tabelasına indirim yerine zam yansıdı. Gazeteci Olcay Dilek'in haberine göre, Cuma günü itibarıyla benzine 1 TL zam gelecek.

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Dilek paylaşımında, "Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa cuma gününden geçerli benzine, 1 TL zam bekleniyor" sözlerini kullandı.

Motorin ve LPG kullanıcıları ise zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ancak bununla ilgili herhangi bir açıklama yok.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

Peki 10 Haziran 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt tabelasında motorin, benzin ve otogaz kaç lira? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 46.90 TL
  • Motorin: 46.20 TL
  • LPG: 25.09 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 46.75 TL
  • Motorin: 46.08 TL
  • LPG: 24.49 TL

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ANKARA

  • Benzin: 47.58 TL
  • Motorin: 47.08 TL
  • LPG: 24.99 TL

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İZMİR

  • Benzin: 47.91 TL
  • Motorin: 47.40 TL
  • LPG: 24.94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.19
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
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