Akaryakıta zam üstüne zam gelmişti! İndirimin tarihi belli oldu, tabela değişiyor! Motorin, benzin ve otogazda güncel fiyatlar...

Brent petrolün dalgalı seyri, döviz kurundaki iniş ve çıkışlar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından petrol fiyatları da yükselişe geçti. Savaş öncesi 60 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatı savaş itibarıyla 78 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Peş peşe gelen zamlar ile beraber akaryakıt fiyatları 1 hafta içerisinde motorine 9 lira 46 kuruş; benzine ise 6 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün yapılan zam ile beraber motorin fiyatı bazı illerde 55 liraya yaklaştı.



AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Bugün gelen zam öncesi araç sahipleri zamdan etkilenmemek için akaryakıt istasyonlarından kuyruk oluşturmuştu. Zammın ise ömrü kısa sürdü. NTV'nin haberine göre akaryakıta indirim beklenmeye başladı.



Buna göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.

Peki şu anda güncel akaryakıt tablosunda son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt tablosu...



İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT



İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT



ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT