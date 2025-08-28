FİNANS

'Altın altın derken...' Uzman isim 'Unutulmuş, kendisini hatırlattı' diyerek işaret etti 'Daha fazla artabilir'

Altın mı gümüş mü? Altın fiyatlarındaki dalgalı seyirlerle beraber pek çok yatırımcı son dönemde bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Özellikle yılın başlarında altındaki sert yükselişler pek çok kişinin radarına altını alırken son dönemde ise gümüş konusu dikkat çekmeye başladı. Uzman isimden altın fiyatları ve gümüş fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum ve değerlendirmeler geldi.

'Altın altın derken...' Uzman isim 'Unutulmuş, kendisini hatırlattı' diyerek işaret etti 'Daha fazla artabilir'
Hande Dağ

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir altın yatırımcısının radarında kalmaya devam ederken bir yandan da gümüşteki hareketlilik merak ediyor. Buna göre pek çok yatırımcı 'altın mı gümüş mü?' sorusunu soruyor. Uzman isimden altın ve gümüş beklentilerine dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"HERKES ALTIN ALTIN DERKEN GÜMÜŞ KENDİSİNİ HATIRLATTI"

Son dönemde en çok hangi yatırım öne çıktığı ile ilgili soruya Ekol TV yayınında yanıt veren Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanların parlayan ışığı... Gümüş, parlıyor. Altın parlıyordu bir ara biliyorsunuz. Yani 3400'lere doğru böyle roket gibi geldik ons başına. İşte çeyrek altın fiyatları... Yani artık düğünlere gidenler eskiden işte tam altındı, sonra yarım altın, çeyrek altın, gram altın derken küçüldü de küçüldü, yani altının fiyatı yükseldikçe. Şimdi o sıralarda gümüş çok geri kalmış, unutulmuş. Yani herkes altın altın derken gümüş kendisini hatırlattı biliyorsunuz son aylarda, önemli bir yatırım aracı gibi bir düzeltmesini yapıyor aslında.

"ALTINDAKİ SICAK BEKLENTİLERİN DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKÇA İFADE EDEBİLİRİZ"

Altın şu anda örneğin ons başına 3390 dolarlar seviyesinde görünmekle birlikte vadeli fiyatlarda daha önceden 1 sene 2 senelik vadelere baktığımızda oldukça yukarıda bir fiyatlanma görürdük. Şu anda ise örneğin Haziran 2026 yani kabaca bir yıl sonrası için fiyatlamalar 3500 dolar civarında. Yani bugüne çok da uzak değil diyeyim size. Biraz daha ileri gidersek, 2027'ye doğru bakıyorum, 3600 dolarları görüyorum. Yani bunlar önceden daha da açık oluşurdu bu fiyatlamalar. Altında bir yumuşamanın gerek spotta olduğu gibi vadeli fiyatlarda da oldukça oluştuğunu görüyorum. Yani altındaki sıcak beklentilerin düştüğünü açıkça ifade edebiliriz. Bu savaş geriliminin yumuşama eğilimini de gösteredebilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda enflasyonda potansiyel gerilemenin en az 2 sene boyunca artık fiyatlanmaya başladığını ve bunun altında da görüldüğünü düşünebiliriz.

"GÜMÜŞ ALTINA GÖRE BİRAZ DAHA FAZLA ARTABİLİR GİBİ..."

Öte yandan gümüş tarafına geçtiğimde aynı acaba fiyatlama orada da var mı diye şu anda baktığım Amerika'daki piyasa itibarıyla 38.6 civarında 38 kapanış 38.59 civarında görüyorum. Ama bir sene sonraya baktığımda 40,5 civarları ki 38,5'a göre 40,5. Altına göre baktığımıza göre bence bariz bir şekilde bir tık daha yukarı fiyatlamalar söz konusu. Yani gümüş altına göre biraz daha fazla artabilir gibi bir fiyatlama yapılmış vadeli olarak. Buna katılıyorum çünkü gümüş altına göre biraz unutuldu. Hala o unutulmanın fiyatlanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani portföyünüzde 100 birimi altın ve gümüşe mi yatıracaksınız diye düşündüğünüzde sanki yüzde 60-70 gümüş, yüzde 30-40 civarı altın olsa iyi olabilir gibi olabilir"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.57 itibarıyla 3389 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.43 itibarıyla 4476 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 7318 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.43 itibarıyla 14 bin 636 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 29 bin 990 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.57 itibarıyla 73 bin 65 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.474,72
4.475,23
% -0.17
08:12
Ons Altın / TL
139.160,03
139.192,59
% -0.18
08:26
Ons Altın / USD
3.390,11
3.390,46
% -0.21
08:27
Çeyrek Altın
7.159,54
7.317,00
% -0.17
08:12
Yarım Altın
14.274,34
14.634,00
% -0.17
08:12
Ziynet Altın
28.638,18
29.178,50
% -0.17
08:12
Cumhuriyet Altını
29.630,00
30.077,00
% 0.18
16:57
