Altın fiyatlarında son dakika | Gram altın ne kadar oldu? Trump konuştu, ibre terse döndü

Altın fiyatlarında ibre terse döndü. Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kıran altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçti. Yatırımcılar "Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne?" sorularına yanıt ararken; ons altın, küresel ticaret ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin hafiflemesiyle zirve seviyelerden geriledi.

SON DAKİKA: ONS ALTINDA DÜŞÜŞ!

Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı.

YENİDEN TOPARLANIYOR

Altın, ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifeleri hakkında verdiği karışık sinyallerin ardından yatırımcıların düşüşten faydalanmak için alıma yönelmesiyle toparlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü.

ABD İLE ÇİN ANLAŞMA MI YAPACAK?

Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.

TRUMP, FED BAŞKANI POWELL'I GÖREVDEN ALACAK MI?

Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştiri tonunu da düşüren Trump, merkez bankasının faiz oranlarını daha hızlı düşürmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile ticaret geriliminde soğuma beklediğini belirterek, uzun süreli tarife krizini sürdürülemez olarak nitelendirdi.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

Trump'ın açıklamaları sonrası güvenli liman varlıklarda kayıplar gözlendi. Buna rağmen altın yıl başından itibaren yüzde 30 değer kazanmış durumda.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, bugün 4 bin 95 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 724 liradan alıcı buluyor.