Altın fiyatlarında son durum! 22 Ağustos 2025: Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son durum: Haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı’da. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının 22 Ağustos Cuma haftanın son işlem gününe nasıl başladığı merak konusu olurken; Kapalıçarşı’dan günün ilk rakamları geldi.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları sabah 07.30 itibarıyla güne düşüşle başladı. Gram altın fiyatı, Kapalıçarşı verilerine göre sabah saatlerinde 4 bin 389 TL alış – 4 bin 393 TL satış seviyesinden işlem gördü.

22 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Vatandaşların düğünlerde ve küçük yatırımda en çok tercih ettiği çeyrek altın, sabah saatlerinde 7 bin 23TL seviyesinde satılıyor. Kuyumcularda bu fiyatın üzerine işçilik ve kâr payı eklendiği için satış fiyatları biraz daha yüksek olabiliyor.

CUMHURİYET ALTINI (TAM ALTIN) KAÇ TL OLDU?

Yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını ise güne 29 bin 285 TL alış – 29 bin 728 TL satış fiyatıyla başladı.

Ons altın ve diğer türlerde son durum:

Ata altın: 29 bin 102 TL – 29 bin 501 TL

Yarım altın: 145 bin 3 TL – 14 bin 366 TL

Ons altın: 3 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksi ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, ons fiyatı üzerinde etkili oluyor.

GÖZLER FED BAŞKANI'NDA

Ekonomistler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz adımlarının altın fiyatları için belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Küresel enflasyon endişeleri devam ederken, ons altının 3 bin 330 dolar seviyesinin üzerinde tutunması hâlinde iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülebileceği değerlendiriliyor.