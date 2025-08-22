FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell'in faiz mesajını bekliyor

Piyasalarda beklenen gün geldi; dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevirdi. Saatler kala piyasa ekranları bir yeşile bir kırmızıya dönerken; yatırımcılarda "Faiz indirimi mesajı mı gelecek, yoksa sıkı duruş mu devam edecek?" sorusuna yanıt ararken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Peki 22 Ağustos Cuma bugüne altın, borsa, gümüş, dolar, Bitcoin nasıl başladı?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell'in faiz mesajını bekliyor
Devrim Karadağ

Piyasalar yeşile mi dönecek kırmızıya mı? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin düşecek mi yükselecek mi? 'Jackson Hole' günü geldi çattı. Yatırımcılar alarmını kurup beklemeye geçti... Gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrilirken, saatler kala piyasalardan ilk rakamlar gelmeye başlarken, son dakika habeleri de yakından takip ediliyor.

YA ALTIN, KRİPTO, BORSA YÜKSELECEK YA DA DOLAR GÜÇLENECEK

Uzmanlara göre Fed Başkanı Powell’in vereceği mesajlar, sadece ABD ekonomisi için değil, tüm dünyadaki piyasalarda yönü belirleyecek. Özellikle faiz indirimine dair sinyallerin altın ve kripto paralarda yükselişi tetikleyebileceği belirtilirken; gelebilecek şahin söylemler ise doları güçlendirip borsalarda satış baskısını artırabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatları, Powell’in söylemlerine göre ya yeni bir yükseliş trendine girecek ya da düşüş baskısı altında kalacak. Gümüş ise yatırımcıların güvenli liman arayışında altınla paralel hareket edebilir.

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI: SPOT VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed Başkanı'nın kritik açıklaması öncesi 22 Ağustos 2025 Cuma bugüne altın fiyatları düşüşle başladı.

Piyasalarda Jackson Hole alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell in faiz mesajını bekliyor 1

Altının ons fiyatı 3 bin 331,70 dolardan işlem görürken; gram altın 4 bin 393 TL, çeyrek altın 7 bin 28 TL seviyelerinde.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatı ise yeni günün ilk saatlerinde 38,063 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Jackson Hole alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell in faiz mesajını bekliyor 2

BORSALAR TEMKİNLİ

Borsa İstanbul da dahil olmak üzere küresel hisse senetlerinde bekle-gör havası hâkim. Faiz indirimi beklentisi borsalara destek sağlayabilir; aksi senaryoda satış dalgası gündeme gelebilir.

Piyasalarda Jackson Hole alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell in faiz mesajını bekliyor 3

DOLAR VE BITCOIN YÖN ARAYIŞINDA

Dolar endeksi son günlerde güçlü seyrini sürdürürken, kripto para piyasasında yatırımcılar Fed’den çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda. Özellikle Bitcoin’in yeni bir ralli başlatması için Fed’in güvercin tonda mesajlar vermesi gerektiği belirtiliyor.

DOLARDA SON DURUM: 22 AĞUSTOS CUMA

22 Ağustos 2025 Cuma bugün dolar 41,0125 TL'den işlem görüyor. Euro ise 47,5866 TL.

Piyasalarda Jackson Hole alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell in faiz mesajını bekliyor 4

KRİPTO PİYASASINDA GÖZLER BİTCOİN VE ETHEREUM'DA! YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Kripto yatırımcısının ise kulağı Fed Başkanı'nın konuşmasına gözü ise Bitcoin ve Ethereum'da olacak. Yeni güne Bitcoin 113,196 dolardan, Ethereum ise 4.301 dolardan başladı.

Piyasalarda Jackson Hole alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell in faiz mesajını bekliyor 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye altını uyarısı! Ayırt edilmiyor: "Ucuz diye alıyorlar ama..."Suriye altını uyarısı! Ayırt edilmiyor: "Ucuz diye alıyorlar ama..."
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senediYurt dışında yerleşiklerin hisse senedi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.393,46
4.395,61
% 0.01
07:10
Ons Altın / TL
136.561,27
136.643,16
% -0.06
07:25
Ons Altın / USD
3.329,91
3.331,59
% -0.25
07:25
Çeyrek Altın
7.029,54
7.186,83
% 0.01
07:10
Yarım Altın
14.015,15
14.370,34
% -0.01
07:10
Ziynet Altın
28.118,17
28.652,78
% -0.01
07:10
Cumhuriyet Altını
29.285,00
29.728,00
% -0.17
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş dolar son dakika bitcoin (btc) çeyrek altın kaç tl ethereum (eth) fed başkanı jerome powell gram altın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Galatasaray'dan Neom'a ihtar! UEFA'ya gidiliyor...

Suriye altını uyarısı! Ayırt edilmiyor: "Ucuz diye alıyorlar ama..."

Suriye altını uyarısı! Ayırt edilmiyor: "Ucuz diye alıyorlar ama..."

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

İran'dan getirip başladı! 'Bu sene değişik bir yöntem denedim, yükseldi' 5 dönümde yapıyor

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.