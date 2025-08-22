Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin... Hepsi Fed Başkanı Powell'in faiz mesajını bekliyor

Piyasalar yeşile mi dönecek kırmızıya mı? Dolar, borsa, altın, gümüş, Bitcoin düşecek mi yükselecek mi? 'Jackson Hole' günü geldi çattı. Yatırımcılar alarmını kurup beklemeye geçti... Gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrilirken, saatler kala piyasalardan ilk rakamlar gelmeye başlarken, son dakika habeleri de yakından takip ediliyor.

YA ALTIN, KRİPTO, BORSA YÜKSELECEK YA DA DOLAR GÜÇLENECEK

Uzmanlara göre Fed Başkanı Powell’in vereceği mesajlar, sadece ABD ekonomisi için değil, tüm dünyadaki piyasalarda yönü belirleyecek. Özellikle faiz indirimine dair sinyallerin altın ve kripto paralarda yükselişi tetikleyebileceği belirtilirken; gelebilecek şahin söylemler ise doları güçlendirip borsalarda satış baskısını artırabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatları, Powell’in söylemlerine göre ya yeni bir yükseliş trendine girecek ya da düşüş baskısı altında kalacak. Gümüş ise yatırımcıların güvenli liman arayışında altınla paralel hareket edebilir.

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI: SPOT VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed Başkanı'nın kritik açıklaması öncesi 22 Ağustos 2025 Cuma bugüne altın fiyatları düşüşle başladı.

Altının ons fiyatı 3 bin 331,70 dolardan işlem görürken; gram altın 4 bin 393 TL, çeyrek altın 7 bin 28 TL seviyelerinde.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatı ise yeni günün ilk saatlerinde 38,063 dolardan işlem görüyor.

BORSALAR TEMKİNLİ

Borsa İstanbul da dahil olmak üzere küresel hisse senetlerinde bekle-gör havası hâkim. Faiz indirimi beklentisi borsalara destek sağlayabilir; aksi senaryoda satış dalgası gündeme gelebilir.

DOLAR VE BITCOIN YÖN ARAYIŞINDA

Dolar endeksi son günlerde güçlü seyrini sürdürürken, kripto para piyasasında yatırımcılar Fed’den çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda. Özellikle Bitcoin’in yeni bir ralli başlatması için Fed’in güvercin tonda mesajlar vermesi gerektiği belirtiliyor.

DOLARDA SON DURUM: 22 AĞUSTOS CUMA

22 Ağustos 2025 Cuma bugün dolar 41,0125 TL'den işlem görüyor. Euro ise 47,5866 TL.

KRİPTO PİYASASINDA GÖZLER BİTCOİN VE ETHEREUM'DA! YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Kripto yatırımcısının ise kulağı Fed Başkanı'nın konuşmasına gözü ise Bitcoin ve Ethereum'da olacak. Yeni güne Bitcoin 113,196 dolardan, Ethereum ise 4.301 dolardan başladı.