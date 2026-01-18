FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Altın ve gümüş rekor tazeledi! Jeopolitik riskler değerli metalleri destekledi

Emtia piyasalarında tamamlanan hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Değerli metaller, jeopolitik gerilimler ve Fed'e dair endişelerin etkisiyle haftayı pozitif tamamladı. Altın ve gümüş küresel belirsizlik ortamında artan güvenli liman talebiyle rekor tazeledi. Ons altın, en yüksek 4.642,95 doları görerek rekor tazelerken haftayı 4.595,72 dolardan tamamladı.

Altın ve gümüş rekor tazeledi! Jeopolitik riskler değerli metalleri destekledi

Emtia piyasalarında jeopolitik riskler değerli metalleri destekledi! Dünya genelinde İran başta olmak üzere artan jeopolitik gerilimler değerli metalleri desteklerken, yatırımcıların odağı ABD'nin İran'daki protestolara vereceği tepkinin yanı sıra Grönland'a ilişkin söylemlerine çevrildi.

Altın ve gümüş rekor tazeledi! Jeopolitik riskler değerli metalleri destekledi 1

Öte yandan geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurması, bankanın özerkliğine yönelik endişelerin de artmasına neden oldu.

Bu duyurunun ardından eski Fed yöneticileri ve dünya genelinde birçok merkez bankası başkanları Powell'a destek verici açıklamalar yaptı.

Makroekonomik tarafta ise Fed'in politika adımlarında güçlü etkisi bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. ABD'de çekirdek enflasyonun ise tahminlerin altında gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.

Ülkede enflasyonun yüzde 2'lik hedefin halen üzerinde olmasının yanı sıra istihdam piyasasındaki bozulmanın derinleşmediği yönündeki sinyallerin de etkisiyle piyasalarda, Powell'ın görev süresi sona erene kadar Fed'den herhangi bir faiz indirimi beklemezken, yıl genelinde ise ilki haziranda olmak üzere bankanın toplam iki faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Jeopolitik tarafta ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı sergilediği tutum öne çıkarken, Grönland'a dair haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye devri konusunda NATO ile "görüşmeler yaptıklarını" söyleyerek, adanın ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu savundu. Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olmaması halinde "Altın Kubbe ve diğer tüm konulardaki" yatırımlar bakımından ulusal güvenlikte boşluk oluşacağını öne süren Trump, askeri kapasiteye yapılan yatırımlara işaret ederek NATO ile temasların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin hızlı değer kaybı sonrası başlayan protestoların ülke geneline yayıldığı, 8 Ocak'ta Tahran'da olayların şiddetlenmesi üzerine internet erişiminin engellendiği aktarıldı.

Trump ayrıca, İran'a yönelik gündemde olan saldırı planını durdurma kararını kimsenin telkiniyle değil, "kendi kendine ikna olarak" aldığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı yüzde 4,23 seviyesinden tamamlayarak 3 Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü, dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 99,4'e çıktı.

DEĞERLİ METALLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Değerli metaller, jeopolitik gerilimler ve Fed'e dair endişelerin etkisiyle haftayı pozitif tamamladı. Altın ve gümüş, küresel belirsizlik ortamında artan güvenli liman talebiyle rekor tazeledi.

Altının ons fiyatı hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Tamamlanan haftada en düşük 4.513,12 dolara kadar gerileyen altının onsu, en yüksek 4.642,95 doları görerek rekor tazeledi ve haftayı 4.595,72 dolardan tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel olarak jeopolitik ve siyasi endişelerin etkisiyle değer kazanırken, bireysel yatırımcılardan gelen talebin güçlü seyretmesi fiyatları destekledi. Sanayi metali özelliği nedeniyle oluşan fiziki talebin de katkısıyla 93,65 dolarla rekor tazeleyen gümüşün ons fiyatı, haftayı 90,09 dolardan tamamladı.

Vanda Research'ün yayımladığı rapora göre, bireysel yatırımcıların hızlanan gümüş alımlarıyla gümüş, emtia piyasalarında yoğun ilgi gören ve pozisyonların en fazla biriktiği işlem haline geldi.

Değerli metallerden platin ve paladyum da altın ve gümüşteki yükselişe paralel haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde, ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 12,8, platinde yüzde 2,9, altında yüzde 1,9 ve paladyumda yüzde 0,8 değer kazandı.

BAZ METALLER KARIŞIK SEYRETTİ

Baz metaller tamamlanan haftada karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağında stratejik metallere yönelik tarifelere ilişkin haber akışı yer aldı.

Trump'ın bazı stratejik metallere yönelik beklenen gümrük vergilerini uygulamaması ve dolar endeksinin değerlenmesi, baz metallerde kar satışlarını artırdı.

Trump yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri, lityum ve diğer kritik minerallere gümrük vergisi uygulamama kararı aldığını ve bunun yerine yönetiminin uluslararası ticaret ortaklarından tedarik arayışına girmesi talimatını verdiğini söyledi.

Bakır fiyatları tamamlanan haftada küresel arz endişeleriyle rekor seviyelere yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın tonu 13.407 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Fiyatlar, ABD'nin gümrük tarifesi planlarını ertelemesi ve doların güçlenmesiyle rekor sonrası kazançlarını törpüledi.

ABD yönetiminin stratejik metallere yönelik tarife baskısını hafifletmesi, bakır piyasasında risk primini ve fiyatları azalttı. Enerji dönüşümüne yönelik talep ile maden arzındaki kısıtların etkisiyle bakır rekor tazelerken, çinko fiyatları da üç yılın zirvesini gördü.

Nikel, dünyanın en büyük üreticisi Endonezya'nın ihracat kotalarını azaltabileceğine yönelik sinyallerle yükselişini sürdürerek 19 ayın en yüksek seviyelerini test etti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında çinkoda yüzde 1,7 nikelde yüzde 0,7 değer kazanırken, alüminyumda yüzde 0,2, kurşunda yüzde 0,3 ve bakırda yüzde 0,6 değer kaybetti.

PETROL JEOPOLİTİK ENDİŞELERLE POZİTİF SEYRETTİ

Petrol fiyatları, İran'daki iç karışıklık ve ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla haftaya yükselişle başlamasına karşın, hafta ortasında Trump'tan gelen açıklamalarla endişelerin azalması, yükselişi sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestoculara yönelik baskının hafifletildiğini söylemesinin ardından petrol fiyatları baskılandı.

Arz tarafında ise Venezuela'da yönetim değişikliğinin ardından ABD ile varılan anlaşma kapsamında Venezuela ham petrolünün ABD pazarına yönlendirilmesinin, küresel arz endişelerini hafifleterek fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturdu.

Doğal gaz tarafında ise mevsim normallerinden sıcak geçen kış şartları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. ABD’de yüksek üretim ve düşük ısınma talebi nedeniyle gaz fiyatları haftalık bazda düşüş kaydederek 3 ayın en düşük düzeylerine indi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 3,3 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 2,1 değer kaybetti.

TARIM EMTİALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Tarım emtia piyasalarında, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) raporları ile ihracat ve biyoyakıt kaynaklı talep sinyalleri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

USDA'nın raporuna göre, ABD'de mısır üretimi ve stokları yukarı yönlü revize edilirken, buğdayda stokların artması ve soya fasulyesinde stokların yükselmesi arz baskısını artırdı.

Buna karşın, hafta içinde Çin'in soya fasulyesi alımlarının canlanmasına yönelik işaretler ve ABD'de etanol üretiminin rekor seviyelere yükselmesi, özellikle soya fasulyesi ve mısırda tepki alımlarını destekledi.

Bu gelişmelerle birlikte, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 3,4, buğdayda yüzde 0,1 değer kazanırken, mısırda yüzde 4,7 ve soya fasulyesinde yüzde 0,6 değer kaybetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar kahvede yüzde 0,7 azalırken, şekerde yüzde 0,7 ve pamukta yüzde 0,3 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 4,8 azalışla tamamladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu500 bin konutta 9 ilin daha kura tarihleri belli oldu
Yarın hizmete açılacak: Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönemYarın hizmete açılacak: Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönem

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.374,59
6.375,38
% -0.3
23:59
Ons Altın / TL
198.260,26
198.315,17
% -0.29
23:59
Ons Altın / USD
4.581,61
4.582,18
% -0.51
23:59
Çeyrek Altın
10.199,34
10.423,75
% -0.3
23:59
Yarım Altın
20.334,94
20.847,50
% -0.3
23:59
Ziynet Altın
40.797,38
41.567,50
% -0.3
23:59
Cumhuriyet Altını
43.191,00
43.844,00
% 0
13:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş emtia piyasaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.