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Altında 'dünya savaşı' rallisi! 'Güvenli liman' tırmanışa geçti, kayıpları bir haftada geri aldı (22 Kasım altın fiyatları)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.11.2024 09:39
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Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatı kaç TL oldu? Yatırımcılar artan riskler sonrası bu sorulara yanıt ararken; son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanarak '3. Dünya Savaşı' korkusu piyasayı endişelendirirken, herkes güvenli limana yöneldi. Geçen hafta %4,5 düşen altın; bu hafta %5 yükseldi. Peki 22 Kasım 2024 altın fiyatlarında son durum ne? İşte yanıtı...

Altında 'dünya savaşı' rallisi! 'Güvenli liman' tırmanışa geçti, kayıpları bir haftada geri aldı (22 Kasım altın fiyatları)

Altın fiyatları yükselişte! Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz hafta tarihi zirvesinden düşüşe geçmişti. Bir haftada yüzde 4,5'luk kayıp sonrası altın fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın ne kadar? Altının ons fiyatı kaç TL oldu? sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, 22 Kasım 2024 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu hafta boyunca yükselen altın bir haftada yüzde 5 değer kazanırken; haftanın son işlem gününde de '3. Dünya Savaşı' korkusunun yaşandığı piyasalarda altın fiyatları yükselişle başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR? 22 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI...

22 Kasım 2024 gram altın fiyatı saat 09.30 sıralarında 2986 TL seviyesinden yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 3100 TL- 3145 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 175 TL, yarım altın 10 bin 320 TL ve tam altın da 20 bin 580 TL’den satılıyor.

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22 KASIM 2024 ONS ALTIN

Ons altın saat 09.30 itibariyle 2687 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi (DXY) yeniden 107,00 seviyesinin üzerine çıktı ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,42’de bulunuyor.

Dolarda küresel görünüm güç kazanmasına rağmen, altın fiyatlarında %1’e yakın günlük prim öne çıkıyor.

altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.988,48
2.988,88
% 0.91
09:44
Ons Altın / TL
93.164,50
93.198,19
% 1.15
10:00
Ons Altın / USD
2.692,67
2.693,20
% 0.79
10:00
Çeyrek Altın
4.781,56
4.886,81
% 0.91
09:44
Yarım Altın
9.525,25
9.765,15
% 0.82
09:45
Ziynet Altın
19.110,22
19.470,57
% 0.82
09:45
Cumhuriyet Altını
20.544,00
20.854,00
% 0.52
17:03
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gram altın Altın ons altın
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