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'Altından daha yüksek' diyerek açıkladılar: Gümüş için UBS'den tahmin

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.06.2024 09:06
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UBS gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti, altına kıyasla daha yüksek performans bekliyor. Bu kapsamda gümüş fiyat tahminlerini yıl sonu için 36 dolara yükselttiler.

'Altından daha yüksek' diyerek açıkladılar: Gümüş için UBS'den tahmin

UBS stratejistleri, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği beklentisiyle gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti.

İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yıl sonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Stratejistler, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş
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