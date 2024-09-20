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  4. Bakan Bayraktar Çanakkale'ye gitti: Yüzer üretim platformu hakkında açıklamalarda bulundu!

Bakan Bayraktar Çanakkale'ye gitti: Yüzer üretim platformu hakkında açıklamalarda bulundu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 11:39
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çanakkale'de Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun bulunduğu noktada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bayraktar, "20 yıl boyunca günlük 10 milyon metreküplük doğal gaz üretecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar Çanakkale'ye gitti: Yüzer üretim platformu hakkında açıklamalarda bulundu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün X hesabı üzerinden Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformununun Çanakkale'ye ulaştığını aktarmıştı.

Bayraktar açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"20 yıl boyunca 20 tane çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Her gün bu gemiye vardiya ile beraber yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların çoğu Türk insanımız olacak. Karadaki ekiple beraber toplam 165 kişilik bir ekip 7-24 çalışacak. İnşallah tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Birkaç ay Çanakkale’de misafir olacak, ondan sonra inşallah Filyos’a hareket edecek. Elbette ki bir ismi olacak biz öneriler üzerinde çalışıyoruz. Bunları değerlendirip Cumhurbaşkanına arz edeceğiz.

AA-20240917-35666494-35666489-BAKAN_BAYRAKTAR_TURKIYENIN_ENERJI_DONUSUM_VIZYONUNU_ANLATTI

"9 MİLYON HANEYE YETECEK GAZI ÜRETECEĞİZ"

Faz-1'deki çalışma devam ediyor. Toplam 12 kuyu ile 2025 ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküp. Faz-2 için üretim üssünü planlamıştık. Yaklaşık 10 milyon metreküp gazı karaya vereceğiz. İnşallah 2026 içinde toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğal gazı kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Faz-3 çalışmalarımız devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale doğal gaz alparslan bayraktar
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