Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 Salı son durum

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 94,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 düşerek 94,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,14 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin durması ve kritik enerji nakil hatlarına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla dün yüzde 5'ten fazla yükselen petrol fiyatları, taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserliğin güçlenmesiyle geriledi.

Dün İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü dolaylı temasları durdurduğu, görüşmelerin yeniden başlaması için ise İsrail'in saldırılarını sonlandırması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartını öne sürdüğü bildirilmişti.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatma ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cepheleri devreye alma seçeneğini değerlendirdiğine yönelik haberler de fiyatlardaki yükselişi desteklemişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söylemesiyle tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Trump ayrıca, İran'ın müzakereleri askıya alması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin ardından yükselen petrol fiyatlarından endişe duymadığını belirtti.

Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirterek İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini, yola çıkan birliklerin de geri çağrıldığını ifade etti.

Trump, Hizbullah ile dolaylı temaslarda bulunulduğunu da belirterek, tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda mutabakata vardığını öne sürdü.

Öte yandan, ABD basınında Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'ya Lübnan'daki gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle sert tepki gösterdiği yönünde haberler yer aldı. İsrail basını ise Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik planlanan bir saldırının ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiğini iddia etti.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlanabileceği beklentilerini artırarak piyasalardaki arz kesintisi endişelerini hafifletti ve petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Trump'ın açıklamalarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki operasyonların süreceğini belirtmesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Katz, Lübnan'da ateşkes bulunmadığını savunarak Hizbullah'ı bölgeden çıkarmak amacıyla saldırıların devam edeceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 94,97 doların direnç, 93,53 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

