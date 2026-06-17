Brent petrol fiyatında düşüş sürüyor: Gözler Fed'e çevrildi

Dün 83,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 78,96 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalarak 78,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 75,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında geçici anlaşmaya varılabileceği ve bunun ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlayacağı beklentileri etkili oluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasında üzerinde çalışılan mutabakatı "bölgesel barış anlaşması" olarak nitelendirerek, anlaşmanın İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi.

Vance, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde anlaşmanın Orta Doğu açısından dönüştürücü sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, aksi durumda Tahran'ın ekonomik kazanım elde edemeyeceğini ifade etti. Anlaşmanın sık sık karşılaştırıldığı Marshall Planı'ndan farklı olduğunu vurgulayan Vance, söz konusu çerçevenin Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla finanse edilmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin sert mesajlar verdi.

Trump, ABD'nin kontrolüne geçmesi halinde söz konusu uranyumun imha edileceğini belirterek, amaçlarının buna sahip olmak değil, tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran'a kadar tamamen yeniden açılacağını ifade eden Trump, petrol akışının yeniden başlamasıyla fiyatların gerilediğini, piyasalardaki risk algısının da azaldığını dile getirdi.

Trump ayrıca, İran'la imzalanması planlanan mutabakat zaptının ardından başlayacak 60 günlük süreçte tarafların müzakere başlıklarını sonuçlandırmayı hedeflediğini belirterek, ilişkilerin normalleşmesiyle görüşmelerin hız kazanabileceğini söyledi.

ABD-İRAN MUTABAKATI GÜNDEMDE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD ile İran'ın yürütülen müzakereler sonucunda Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sonlandırılması konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi da anlaşmayı doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Trump daha önce yaptığı açıklamada İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

Söz konusu gelişmeler piyasa oyuncularının petrol arzına yönelik endişelerini azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

PETROL PİYASASINDA GÖZLER FED VE IEA'YA ÇEVRİLDİ

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 330 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 4 milyon 500 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen stok düşüşü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de talebin güçlü seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

Bununla birlikte piyasaların gözü ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararında olacak.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Piyasalar bugün yayımlanacak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'nu takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 80,53 doların direnç, 77,26 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır