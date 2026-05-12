Brent petrol yükselişini sürdürüyor!

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Dün günü 104,21 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,23 artarak 107,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,43 artışla 101,44 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesinin, Orta Doğu’da gerilimin azalacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oldu.

“ATEŞKESİN EN ZAYIF ANI”

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.
ABD Başkanı, ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü ifade etti.
Söz konusu açıklamalar, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da gerginliklerin süreceği ihtimalini artırarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD’DE ENFLASYON AÇIKLANACAK

Fiyatlar, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanacağına yönelik iyimserliğin zayıflamasıyla yükselirken, piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor.
Analistler, Orta Doğu kaynaklı risklerin ABD ekonomisi üzerinde henüz kayda değer bir etkisinin bulunmadığını belirterek, bu risklerin devam etmesi durumunda söz konusu etkilerin daha belirgin hale gelebileceğini söyledi.
Trump'ın bu haftaki Çin ziyareti de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Trump’ın perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 107,95 doların direnç, 106,25 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

