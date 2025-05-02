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Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti!

Dün 62,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,90 artarak 62,37 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,27 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, Çin'in ABD ile yeni ticaret görüşmelerine açık olduğunu açıklamasının ardından yükselişe geçti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali, küresel piyasaları hareketlendirdi.

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ÇİN MÜZAKEREYİ DEĞERLENDİRİYOR

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin sunduğu müzakere teklifinin değerlendirildiği belirtildi. Aylardır devam eden gerilimde diyalog kapılarının aralanabileceğinin işareti, ticaret savaşının küresel ekonomiyi resesyona sürükleyerek petrol talebini düşüreceği endişelerini bir nebze azalttı.

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FİYATLARDA TRUMP ETKİSİ

Fiyatlardaki artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran petrolünü satın alan ülkelere ikincil yaptırım tehdidinde bulunması da etkili oldu. Trump'ın açıklamaları, ABD-İran nükleer müzakerelerinin ertelenmesinin ardından geldi. Washington yönetimi, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefleyen "azami baskı" politikasını yeniden devreye alarak yaptırımları sıkılaştırdı.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışına devam edeceği beklentisi, piyasalardaki arz fazlalığı endişelerini besliyor.

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BİR ARAYA GELECEKLER!

OPEC+ üyeleri, 5 Mayıs'ta bir araya gelerek haziran ayı üretim planını görüşecek. Toplantıda üretim artışlarının hızlandırılmasına yönelik önerilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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Uzmanlar ise arz-talep dengesine dikkat çekiyor. OPEC+ dışı ülkelerde üretimin artmaya devam ettiğini belirten analistler, küresel petrol talebinde yapısal yavaşlamanın yaşandığını dile getiriyor. Bu durumun, grubun üretim artışlarını sürdürmesi halinde fiyatların üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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Brent petrolde teknik olarak 64,32 doların direnç, 60,96 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
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