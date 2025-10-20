FİNANS

Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,69 dolardan alıcı buluyor. Cuma günü 61,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Cuma günü 61,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,8 azalarak 60,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 56,67 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel arz fazlasına ilişkin endişelerin yanı sıra artan ABD-Çin ticaret geriliminin ekonomik yavaşlama ve zayıf enerji talebi endişelerini artırması etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta verdiği röportajda, Çin'e uygulamakla tehdit ettiği yüzde 100 tarifenin "sürdürülebilir" olmadığını belirterek, "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da da açıklamalarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini ifade ederek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Trump'ın bu uzlaşmacı açıklamaları fiyatlara sınırlı destek sağlasa da, iki ülke arasındaki süregelen gerilim piyasalarda belirsizlik algısını artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılması bekleniyor.
Öte yandan Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda da güvence verdiğini bildirdi. Trump, "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek tarifeler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar." dedi.

Trump'ın ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

ZAYIF TALEP VE ARZ FAZLASI FİYATLARI BASKILIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) geçen hafta yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebine ilişkin ortaya konan olumsuz görünüm de fiyatlar üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor.

IEA, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 35 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.
Talebin, gelecek yıl bu yıla kıyasla daha da düşerek günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Arz tarafında da küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyüdüğüne dikkati çeken IEA, özellikle OPEC+ ülkeleri ile ABD'de artan üretimin talep görünümündeki zayıflıkla birleşerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 69,79 dolar direnç, 60,10 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.
